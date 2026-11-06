查帕卡颱風恐生成？今（6）日相關熱搜飆破 2 千次！氣象專家吳德榮指出，關島北方熱帶擾動有成颱機率，但最新模擬路徑呈現「大迴轉」遠離，對台灣並無威脅。而受東北季風影響，今起北台灣變天轉涼偶雨，中南部日夜溫差逾 10 度；下週一（9）還將迎來比這波更強的冷空氣，最新天氣概況一次看。
🟡今起變天北台灣下雨轉涼，中南部日夜溫差大
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄中表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（6、7日）兩天受東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨；這波冷空氣強度不算強，北台灣轉涼，中南部白天晴朗微熱、早晚偏涼。今日各地區氣溫：北部 20 至 28 度、中部 21 至 32 度、南部 21 至 34 度、東部 20 至 31 度，中南部日夜溫差超過 10 度。中央氣象署補充，東北部及東部有局部大雨機率，沿海陣風上看 9 級，花東與恆春需留意長浪。
🟡下週一迎更強冷空氣，桃園以北東半部轉濕涼
這波東北季風何時減弱？吳德榮分析，週日（8）東北季風減弱、氣溫回升，白天溫暖微熱，僅東半部偶有短暫雨。不過好天氣僅維持一天，下週一（9）上午起至週二（10）東北季風再度增強，桃園以北與東半部轉為局部短暫雨；值得注意的是，這波冷空氣比前一波更強，北台灣將更加濕涼。下週三、週四（11、12）季風漸減弱，迎風面大台北東側與東半部偶雨，中南部維持晴朗穩定。
🟡熱帶擾動恐成查帕卡，大迴轉路徑對台無威脅
針對外界高度關注的颱風動態。吳德榮指出，最新歐洲及美國系集模式模擬皆顯示，下週關島北方有熱帶擾動活動，並具備發展成颱風的機率，若生成可能命名為「查帕卡」。不過各國模式最新路徑預測皆呈現「大迴轉」遠離特徵，評估對台灣並無直接威脅，民眾無須過度擔憂。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄中表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（6、7日）兩天受東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨；這波冷空氣強度不算強，北台灣轉涼，中南部白天晴朗微熱、早晚偏涼。今日各地區氣溫：北部 20 至 28 度、中部 21 至 32 度、南部 21 至 34 度、東部 20 至 31 度，中南部日夜溫差超過 10 度。中央氣象署補充，東北部及東部有局部大雨機率，沿海陣風上看 9 級，花東與恆春需留意長浪。
這波東北季風何時減弱？吳德榮分析，週日（8）東北季風減弱、氣溫回升，白天溫暖微熱，僅東半部偶有短暫雨。不過好天氣僅維持一天，下週一（9）上午起至週二（10）東北季風再度增強，桃園以北與東半部轉為局部短暫雨；值得注意的是，這波冷空氣比前一波更強，北台灣將更加濕涼。下週三、週四（11、12）季風漸減弱，迎風面大台北東側與東半部偶雨，中南部維持晴朗穩定。
🟡熱帶擾動恐成查帕卡，大迴轉路徑對台無威脅
針對外界高度關注的颱風動態。吳德榮指出，最新歐洲及美國系集模式模擬皆顯示，下週關島北方有熱帶擾動活動，並具備發展成颱風的機率，若生成可能命名為「查帕卡」。不過各國模式最新路徑預測皆呈現「大迴轉」遠離特徵，評估對台灣並無直接威脅，民眾無須過度擔憂。