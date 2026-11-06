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▲李玉璽說自己看著許允樂獨自整理超音波照的背影，一度不知該怎麼安慰。（圖／翻攝自李玉璽 Dino Lee臉書）

▲李玉璽分享俏皮孕婦寫真。（圖／翻攝自李玉璽 Dino Lee臉書）

女星許允樂昨（5）日公開自己懷孕的喜訊，她與李玉璽再婚後，終於升格準爸媽，預產期大約在明年4月。不過許允樂在懷上這胎之前，其實經歷過流產悲劇；，令人心碎。許允樂昨日在社群率先公開懷孕喜訊，同時也透露上一胎其實不幸流產，小孩突然沒了心跳，讓她曾一度相當崩潰。李玉璽隨後也在自己的社群發文，分享這個流產過程，「李玉璽說自己只能陪著許允樂好好放慢生活步調、運動、調理身體，在兩人的攜手努力下，才終於迎來第2次懷孕，「我們一邊開心、一邊小心翼翼，陪她經過一次一次產檢，直到孩子用好大聲好有力的心跳，帶著100分的檢驗報告，告訴我們『我來了』我們才終於安下心來。」李玉璽笑說他後來才知道，爸爸這段時間每天都去替他們拜拜，兩邊的媽媽們都會用各種好吃、營養的食物，把他們家的冰箱塞爆，他很謝謝所有親友還有醫護人員的用心與關心，更謝謝許允樂的勇敢，「李玉璽的貼文讓不少粉絲看了都感動不已，吸引5.3萬人按讚，大家也紛紛留言送上祝福：「恭喜允樂，期待好久的夢圓了！真的超棒的」、「孕婦孕吐越厲害，你們可以越安心唷。證明小孩很活躍著是穩定好現象唷，只是苦了準媽媽」、「恭喜，如願以償迎來這份最珍貴的禮物」。現年39歲的許允樂過去曾和男星張兆志有過婚姻，兩人結婚6年，在2023年時選擇分開，因為許允樂一直想當媽媽，但張兆志早就結紮，是不生主義者，兩人因無法為彼此妥協而和平分開。許允樂後來則結識小6歲的李玉璽，進一步展開交往，感情甜蜜的兩人選在2025年底登記結婚，如今終於許允樂也成功懷孕，離當媽媽的夢想又更進一步，讓不少粉絲替她感到欣慰。