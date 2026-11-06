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▲LaLa曬出在釜山拍下的多張美照，其中穿比基尼的辣照，直接秀出她的超好身材。（圖／翻攝自LaLa IG@lalababy625）

「國光女神」蘇心甯（LaLa）有甜美外貌與好身材，她也常常在社群分享辣照。而近日，她前往韓國釜山旅行，並曬出穿比基尼泡湯的超性感美照，只見她穿著米白色系比基尼，超深事業線根本包不住，讓大批粉絲全被辣翻。LaLa近日在社群分享於釜山旅遊的多張美照，其中兩張穿比基尼泡湯的辣照，火速吸引大家視線。只見她披著一頭招牌長髮，坐在浴缸邊緣，穿著米白色系比基尼，上半身還是超低胸設計，幾乎包不住她的超深事業線，下半身的綁帶三角泳褲，也襯托出LaLa的一雙大長腿。LaLa美照火速吸引大批粉絲朝聖按讚，「太太太美了，鼻血停不了」、「不是吧，這太辣了～」、「這張會不會太年輕太美太辣太性感」、「完美無瑕的肌膚臉蛋身材～」LaLa也在文中分享這次旅程的心得，「在釜山用最奢侈醒來方式！一睜開眼就是廣安大橋。」表示這是自己在旅程中最治癒的時刻，一睡醒打開電動窗，就能看到整個廣安里的大海與廣安大橋，「藍白相間海面，陽光灑下來，光是躺在床上就看著海景發呆好久好平靜。」LaLa也到沙灘上踩沙子、吹海風，「累積好久的心酸與疲憊全被海風吹散了。」