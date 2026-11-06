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美股科技股周四（5日）遭遇猛烈賣壓，投資人擔憂美國期中選舉後，AI資料中心擴建可能面臨更多限制，科技七巨頭（Magnificent 7）合計市值單日蒸發超過1兆美元，其中輝達（NVIDIA）損失逾4400億美元。另一方面，身為共和黨大金主的馬斯克（Elon Musk），旗下的特斯拉（Tesla）與SpaceX也受到衝擊，2家公司合計市值及估值縮水逾4200億美元。這波賣壓也衝擊整體美股。那斯達克綜合指數週四重挫逾5%，正式進入修正區間；道瓊工業指數下跌超過1800點，跌幅逾3%，標普500指數則下跌逾4%，3大指數均創2025年4月以來最大單日跌幅，幾乎完全抹去期中選舉後的漲幅。科技「七巨頭」成為這波修正的重災區，輝達股價單日下跌超過9%，市值蒸發逾4400億美元，今年以來累計跌幅也擴大至2.6%，轉為年線下跌。整體市場出現明顯的全面性賣壓，紐約證交所下跌股票達2344檔，僅416檔上漲，「跌多漲少」比例接近6比1；那斯達克市場則有4166檔股票下跌，僅855檔上漲，比例接近5比1。除了科技七巨頭，馬斯克旗下企業也面臨市場重新評價。特斯拉與SpaceX週四股價分別再瀉約10.8%及9.1%，2家公司合計市值及估值已縮水約於4200億美元。市場擔憂，民主黨在期中選舉後取得國會參眾兩院控制權，馬斯克及旗下企業可能面臨更多國會調查與監管壓力。馬斯克此次選舉曾捐款超過4.7億美元，支持共和黨候選人及相關政治團體，但他支持的多名候選人最終落敗。其中，德州的政治變化尤其值得關注。民主黨州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）競選期間曾主張，在州議會制定更嚴格的用水、電價及地方自治保障措施前，暫停核准新的資料中心建設。這項主張可能影響特斯拉與SpaceX在德州的AI投資布局，2家公司正規劃興建名為Terafab的大型設施，涵蓋資料中心與半導體工廠；SpaceX也計畫在德州Starbase基地建置超級電腦。德意志銀行分析師指出，SpaceX在德州的算力建設可能面臨延宕，未來也可能為了因應更嚴格的資料中心監管要求，從而增加資本支出。此外，SpaceX近期也因限制烏克蘭軍用版星鏈服務而面臨國會關注，相關監管壓力甚至可能增加馬斯克推動SpaceX與特斯拉合併的難度。根據《富比士》估算，馬斯克身價過去一週縮水約900億美元，已從SpaceX上市後一度突破1兆美元，回落至8000億美元以下，但仍是全球首富。整體而言，這波科技股重挫，不僅反映市場對AI資料中心擴建前景的疑慮，也凸顯美國選後政治變化帶來的不確定性。從輝達到特斯拉、SpaceX，積極布局AI的科技巨頭都面臨新的考驗，後續美國資料中心監管政策與企業AI投資計畫，將成為市場關注焦點。原文連結：