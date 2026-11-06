日本北海道今晚有機會飄雪！前中央氣象局長鄭明典示警，高空對流層分裂出 4 股冷空氣出海，其中最強一股今（6）晚直撲東北亞，日本北部恐迎降雪。另一方面，阿留申低壓偏東偏深，未來 5 天連環移入北美恐狂轟暴雨，但他也坦言「未發生前都是不確定」，並解答台灣是否面臨暖冬，最新氣候動態一次看。
🟡冷空氣今晚襲日韓，北海道本州北部有望飄雪
鄭明典在臉書貼出氣溫距平預報圖，指出今天有一股明顯冷空氣偏北出海，預計於今（6）日晚間開始全面影響日本與韓國。鄭明典分析，兩地天氣型態截然不同，朝鮮半島受冷氣團籠罩主要呈現「乾冷」型態；而日本北海道與本州北部水氣充沛，已具備降雪條件，相當「有機會飄雪」，提醒赴日韓旅遊民眾務必做好禦寒準備。
🟡4股冷空氣分裂出海，最明顯一股直衝東北亞
剖析高空大氣結構，鄭明典說明，對流層高空正呈現「波數 2 逐漸分裂成波數 4」的特徵，高緯度冷空氣順著槽後西北風往東南方向移出，共分裂出 4 股冷空氣。其中最強烈、最明顯的一股正是直撲東北亞，在氣溫距平圖中呈現顯著藍紫色低溫；至於另外 3 股冷空氣強度相對較弱，則分別往太平洋、歐洲及大西洋方向擴散流出。
🟡阿留申低壓狂轟北美，未來5天恐掀致災暴雨
除了東北亞冷空氣，鄭明典更針對大尺度低壓系統發布預警。受聖嬰現象影響，典型「阿留申低壓」近期呈現偏東且偏深的異常趨勢。最新 5 天預報顯示，將有一連串低壓系統接連不斷移入，恐為北美西岸帶來極大的累積雨量與致災暴雨威脅；不過鄭明典也強調，雖然這是聖嬰預報中的預期現象，「但在未發生前都是不確定」。此外，面對低壓東移是否導致冷高壓不易南下、造成台灣附近暖冬？鄭明典也親自證實是「其中之一」的關鍵成因。
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鄭明典在臉書貼出氣溫距平預報圖，指出今天有一股明顯冷空氣偏北出海，預計於今（6）日晚間開始全面影響日本與韓國。鄭明典分析，兩地天氣型態截然不同，朝鮮半島受冷氣團籠罩主要呈現「乾冷」型態；而日本北海道與本州北部水氣充沛，已具備降雪條件，相當「有機會飄雪」，提醒赴日韓旅遊民眾務必做好禦寒準備。
剖析高空大氣結構，鄭明典說明，對流層高空正呈現「波數 2 逐漸分裂成波數 4」的特徵，高緯度冷空氣順著槽後西北風往東南方向移出，共分裂出 4 股冷空氣。其中最強烈、最明顯的一股正是直撲東北亞，在氣溫距平圖中呈現顯著藍紫色低溫；至於另外 3 股冷空氣強度相對較弱，則分別往太平洋、歐洲及大西洋方向擴散流出。
🟡阿留申低壓狂轟北美，未來5天恐掀致災暴雨
除了東北亞冷空氣，鄭明典更針對大尺度低壓系統發布預警。受聖嬰現象影響，典型「阿留申低壓」近期呈現偏東且偏深的異常趨勢。最新 5 天預報顯示，將有一連串低壓系統接連不斷移入，恐為北美西岸帶來極大的累積雨量與致災暴雨威脅；不過鄭明典也強調，雖然這是聖嬰預報中的預期現象，「但在未發生前都是不確定」。此外，面對低壓東移是否導致冷高壓不易南下、造成台灣附近暖冬？鄭明典也親自證實是「其中之一」的關鍵成因。