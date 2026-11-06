我是廣告 請繼續往下閱讀

美國期中選舉，共和黨慘敗，民主黨取得國會多數席位，《彭博社》引述知情人士踢爆，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在評估離開川普政府的可能性，甚至已與白宮官員討論相關問題，不排除是在為2028年美國總統大選提前布局，不過目前尚未做出離職決定，白宮與國務院也已公開否認相關傳聞。根據《彭博社》報導，這項消息傳出時，正值共和黨在期中選舉遭遇挫敗，民主黨取得國會參、眾2院控制權，川普政府接下來可能面臨更多國會的監督與政策阻力，也讓外界開始關注，政府高層是否出現人事變動。盧比歐被視為共和黨2028年總統大選的潛在人選之一，未來可能與現任副總統范斯（JD Vance）競爭共和黨提名。英國《獨立報》先前引述共和黨內人士指出，盧比歐若有意角逐總統，可能需要與川普政府部分具「爭議性」的政策保持距離，其中包括伊朗戰爭。報導也提到，盧比歐若繼續擔任國務卿，很難完全與川普政府的外交政策切割，這可能成為他評估未來政治布局時的考量。此外，盧比歐目前不只擔任國務卿，也兼任美國國家安全顧問，是川普政府外交與國安決策的重要人物，若他真的離職，將牽動白宮高層人事與美國外交政策團隊的安排。不過，對於盧比歐可能離職的傳聞，川普政府已公開否認，白宮發言人英格爾（Davis Ingle）批評相關報導毫無根據，否認政府內部出現分裂。美國國務院全球公共事務助理國務卿（Dylan Johnson）也表示，盧比歐從未討論離職，並將相關消息稱為假新聞。目前來看，盧比歐是否離開川普政府仍未有定論。不過，隨著共和黨期中選舉失利，2028年總統大選布局逐漸受到關注，盧比歐的下一步動向，以及他與范斯之間未來的政治關係，都將成為共和黨內部值得觀察的焦點。原文連結：