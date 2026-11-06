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台灣在南美洲唯一邦交國-巴拉圭，政局出現重大變化！巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）5日宣布請辭，原因是大型數位銀行Ueno Bank倒閉，引發金融危機與大規模抗議，近300萬名客戶一度無法使用帳戶，事件更延燒至政府高層，潘尼亞因為過去與銀行母公司的商業關係受到質疑，最終宣布下台。由於巴拉圭長期維持與台灣的外交關係，潘尼亞卸任後新政府的對台政策，也受到關注。根據《路透社》報導，Ueno Bank是巴拉圭近年快速崛起的數位銀行，2021年成立後迅速擴張，截至今年6月自稱擁有約300萬名客戶，相當於巴拉圭650萬人口的近一半，並管理約8.5億美元的公共資金，包括政府機構及退休金相關單位的資金。不過，巴拉圭中央銀行近期調查發現，Ueno Bank涉及向大股東關係企業過度放款等問題，並且未達法定最低資本適足要求，因此決定介入接管。銀行遭接管後，客戶一度無法使用帳戶、提款及轉帳服務，引發民眾恐慌與抗議。這場金融風暴也將潘尼亞推向政治危機中心。潘尼亞過去曾持有Ueno Bank母公司Grupo Vázquez的股份，直到2025年3月才出售持股。反對派議員質疑，政府公共資金流向與銀行快速擴張的過程，可能涉及利益衝突，並指控政府沒有妥善監督銀行問題。潘尼亞則否認有任何不當行為，強調自己已出售相關股份，銀行事件應交由司法機關調查。隨著抗議持續擴大，巴拉圭中央銀行總裁也已請辭，檢方則下令逮捕8名與Ueno Bank有關的高層人士，潘尼亞最終於11月5日透過影片宣布辭去總統職務，表示此舉是為了維護國家穩定、社會和平及民主制度。值得注意的是，潘尼亞宣布請辭後，國會眾議院仍以78票贊成、0票反對通過彈劾案，案件後續送交參議院處理。副總統阿里亞納（Pedro Alliana）則是憲政接班人選，但潘尼亞的辭職仍須經參議院確認，正式交接程序仍待完成。這場政局變動之所以受到台灣關注，因為巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，也是全球僅有的12個台灣正式邦交國之一。潘尼亞今年5月曾訪問台灣，與總統賴清德會面，公開重申巴拉圭重視與台灣的外交關係，並強調雙方將持續深化合作。當時中國曾公開呼籲巴拉圭與台灣斷交，潘尼亞則表態支持台灣參與國際事務，雙方也簽署包括AI運算中心投資在內的合作文件。潘尼亞請辭後，副總統阿里亞納可能接掌政府，外界也將關注新政府是否延續原有的對台政策，台巴之間既有的經貿、科技與外交合作是否受到影響。原文連結：