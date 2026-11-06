台灣在南美洲唯一邦交國-巴拉圭，政局出現重大變化！巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）5日宣布請辭，原因是大型數位銀行Ueno Bank倒閉，引發金融危機與大規模抗議，近300萬名客戶一度無法使用帳戶，事件更延燒至政府高層，潘尼亞因為過去與銀行母公司的商業關係受到質疑，最終宣布下台。由於巴拉圭長期維持與台灣的外交關係，潘尼亞卸任後新政府的對台政策，也受到關注。
根據《路透社》報導，Ueno Bank是巴拉圭近年快速崛起的數位銀行，2021年成立後迅速擴張，截至今年6月自稱擁有約300萬名客戶，相當於巴拉圭650萬人口的近一半，並管理約8.5億美元的公共資金，包括政府機構及退休金相關單位的資金。
不過，巴拉圭中央銀行近期調查發現，Ueno Bank涉及向大股東關係企業過度放款等問題，並且未達法定最低資本適足要求，因此決定介入接管。銀行遭接管後，客戶一度無法使用帳戶、提款及轉帳服務，引發民眾恐慌與抗議。
與銀行母公司有商業關係...潘尼亞遭控利益衝突
這場金融風暴也將潘尼亞推向政治危機中心。潘尼亞過去曾持有Ueno Bank母公司Grupo Vázquez的股份，直到2025年3月才出售持股。反對派議員質疑，政府公共資金流向與銀行快速擴張的過程，可能涉及利益衝突，並指控政府沒有妥善監督銀行問題。
潘尼亞則否認有任何不當行為，強調自己已出售相關股份，銀行事件應交由司法機關調查。
隨著抗議持續擴大，巴拉圭中央銀行總裁也已請辭，檢方則下令逮捕8名與Ueno Bank有關的高層人士，潘尼亞最終於11月5日透過影片宣布辭去總統職務，表示此舉是為了維護國家穩定、社會和平及民主制度。
值得注意的是，潘尼亞宣布請辭後，國會眾議院仍以78票贊成、0票反對通過彈劾案，案件後續送交參議院處理。副總統阿里亞納（Pedro Alliana）則是憲政接班人選，但潘尼亞的辭職仍須經參議院確認，正式交接程序仍待完成。
今年才訪台！潘尼亞曾重申維持台巴邦交
這場政局變動之所以受到台灣關注，因為巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，也是全球僅有的12個台灣正式邦交國之一。
潘尼亞今年5月曾訪問台灣，與總統賴清德會面，公開重申巴拉圭重視與台灣的外交關係，並強調雙方將持續深化合作。當時中國曾公開呼籲巴拉圭與台灣斷交，潘尼亞則表態支持台灣參與國際事務，雙方也簽署包括AI運算中心投資在內的合作文件。
潘尼亞請辭後，副總統阿里亞納可能接掌政府，外界也將關注新政府是否延續原有的對台政策，台巴之間既有的經貿、科技與外交合作是否受到影響。
原文連結：
Paraguay's Peña resigns as bank collapse triggers political crisis
Explainer: What is ueno bank and how did it trigger Paraguay's political crisis?
Paraguay prosecutor will seek charges against embattled President Peña following bank collapse
Paraguay and Taiwan reaffirm ties after China sought to lure away another Taipei ally
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不過，巴拉圭中央銀行近期調查發現，Ueno Bank涉及向大股東關係企業過度放款等問題，並且未達法定最低資本適足要求，因此決定介入接管。銀行遭接管後，客戶一度無法使用帳戶、提款及轉帳服務，引發民眾恐慌與抗議。
與銀行母公司有商業關係...潘尼亞遭控利益衝突
這場金融風暴也將潘尼亞推向政治危機中心。潘尼亞過去曾持有Ueno Bank母公司Grupo Vázquez的股份，直到2025年3月才出售持股。反對派議員質疑，政府公共資金流向與銀行快速擴張的過程，可能涉及利益衝突，並指控政府沒有妥善監督銀行問題。
潘尼亞則否認有任何不當行為，強調自己已出售相關股份，銀行事件應交由司法機關調查。
隨著抗議持續擴大，巴拉圭中央銀行總裁也已請辭，檢方則下令逮捕8名與Ueno Bank有關的高層人士，潘尼亞最終於11月5日透過影片宣布辭去總統職務，表示此舉是為了維護國家穩定、社會和平及民主制度。
值得注意的是，潘尼亞宣布請辭後，國會眾議院仍以78票贊成、0票反對通過彈劾案，案件後續送交參議院處理。副總統阿里亞納（Pedro Alliana）則是憲政接班人選，但潘尼亞的辭職仍須經參議院確認，正式交接程序仍待完成。
這場政局變動之所以受到台灣關注，因為巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，也是全球僅有的12個台灣正式邦交國之一。
潘尼亞今年5月曾訪問台灣，與總統賴清德會面，公開重申巴拉圭重視與台灣的外交關係，並強調雙方將持續深化合作。當時中國曾公開呼籲巴拉圭與台灣斷交，潘尼亞則表態支持台灣參與國際事務，雙方也簽署包括AI運算中心投資在內的合作文件。
潘尼亞請辭後，副總統阿里亞納可能接掌政府，外界也將關注新政府是否延續原有的對台政策，台巴之間既有的經貿、科技與外交合作是否受到影響。
原文連結：
Paraguay's Peña resigns as bank collapse triggers political crisis
Explainer: What is ueno bank and how did it trigger Paraguay's political crisis?
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