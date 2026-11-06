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▲杜金龍在節目中指出大盤洗盤已入尾聲，逆勢將持股拉升至75%，並公開私房加碼名單。（圖／翻攝自《賺錢放大術》YouTube）

美股重挫、台股 4 天狂瀉 3,635 點引爆融資斷頭潮，現在還能買嗎？有「股市老先覺」之稱的資深分析師杜金龍在節目指出，大盤修正 8,100 點已浮現築底訊號，融資減肥達 10% 洗盤即將尾聲。他逆勢將持股拉至 75%，逢低抄底台積電（2330）、欣興（3037）等核心標的，看好年底歲末作帳，大盤直攻 5 萬點甚至 8 萬點。受美股重挫拖累，台股連 4 天急殺 3,635 點。杜金龍在《賺錢放大術》分析，大盤回測半年線，在 40,000 點至 42,000 點浮現築底訊號；融資屬落後指標，迄今清理約 8.6%，減肥達 10% 即可構築短底。基於第 3 季財報優異，他逆勢將持股拉升至 75%，年底前不排除加至 95% 滿水位；跌破年線的櫃買 OTC 指數依葛蘭碧法則（Granville's Rules）初破必反彈，後續將補漲。選股上，杜金龍恪守分批布局紀律。首選護國神山台積電（2330），於 2,310 元至 2,420 元分批買進，外資最高看 5,000 元；聯發科（2454）由夫人採零股分筆扣款抗震。此外，ABF 載板龍頭欣興（3037）於 1,090 元買進，南電（8046）、景碩（3189）未破前低同屬強勢；防禦型標的則鎖定百元高殖利率的聯電（2303），以及友達（2409）與勤誠（8210）。展望後市，杜金龍表示，待 11 月 28 日地方選舉等變數消除，12 月至明年 2 月將啟動聖誕節作帳與春節紅包行情，歷史波段具備 1,500 至 1,800 點空間。若台積電邁向 5,000 元，大盤甚至上看 8 萬點，短線急殺反是打底契機，投資人無須恐慌殺低。