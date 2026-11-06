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▲Gino當時並沒做任何保護措施就站在馬路上跳舞，他本人也覺得超危險。（圖／翻攝自YouTube＠三立戲劇）

▲《紫禁之巔》總共26集，當時創造許多迷因名場面。（圖／翻攝自維基百科）

近日隨著「上古許光漢」林煒翻紅，電視劇《我永遠愛你》誇張的劇情與台詞再度引發討論，連帶掀起一波台劇「考古潮」，就連2004年播出的《紫禁之巔》，如今也被粉絲挖出來回味。男星Gino（蔡東威）當時在劇中有一幕獨自站到馬路中央跳舞的畫面，看起來超級危險，被瘋狂按喇叭，讓網友驚呼：「現在才知道原來這當初真的沒申請路權」，而該片段昨（5）日被人重新po上Threads，如今已吸引200萬人次觀看。《紫禁之巔》是一部以街舞為主題的經典偶像劇，當時Gino飾演個性冷酷的「天蠍」，他為了加入舞團黑豹，答應了首領「把子」（王仁甫 飾）提出的膽量考驗，那就是站在車水馬龍的十字路口中央跳舞。天蠍為達成目標，真的不顧危險上陣，獨自在車流量超大的馬路上跳舞，畫面看起來超級荒謬，當時路上的司機若一不留神，就很有可能撞上他。這個劇情就連Gino本人都覺得很誇張，2023年時，他曾出面回應：「呵～十字路口跳舞絕對是我拍過最危險的戲。」他說當時由於攝影機架在很高的地方，所以根本沒有車子知道他在拍戲，等於當下並未封路，疾駛而過的車輛都是真的，讓Gino回想起來也心有餘悸。而這路中央跳舞的片段昨日又被網友挖出來，分享在Threads上，直呼「看完整個好尷尬」。影片被考古短短不到一天時間，就吸引200多萬人次觀看、4.8萬人按讚。大家都覺得當年的劇情真的太超過，紛紛留言：「笑死，現在才知道原來這當初真的沒申請路權」、「所以喇叭聲是真的嗎哈哈哈」、「開始笑不出來了」、「古時候是真不把人命當人命」。《紫禁之巔》當時除了Gino，主要演員還包含JR（紀言愷）、曾之喬、王少偉等，劇中名場面還有「要打去練舞室打」、人跑得比車子快、雨中Battle等等，已經成為網路迷因，不時會被粉絲挖出來調侃。