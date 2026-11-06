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美國期中選舉後，市場憂心民主黨掌握國會兩院，可能加強對AI資料中心的監管，美國科技股遭遇猛烈賣壓，輝達（Nvidia）股價5日也重挫，根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index），黃仁勳身價單日縮水151億美元，降至1509億美元，全球富豪排名也從第9名滑落至第13名，跌出全球前十大富豪榜。《彭博社》報導指出，民主黨在期中選舉取得重大勝利後，投資人開始擔心，未來國會可能限制資料中心建設，進而影響AI產業的投資與擴張。由於資料中心是AI運算的重要基礎設施，相關疑慮也迅速蔓延至半導體及科技股。輝達股價週四下跌約9.3%，成為這波科技股拋售的重災區之一。隨著股價下跌，黃仁勳個人財富也大幅縮水，單日減少151億美元。除了黃仁勳，特斯拉執行長馬斯克、甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison）等等，也受到股市重挫影響，身價分別大幅減少。除了股價與身價受到衝擊，黃仁勳近期還面臨美國國會對中國取得先進AI晶片的國安疑慮。根據《路透社》報導，美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、中國問題特別委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar），以及眾議院情報委員會主席等共和黨重量級議員，已聯名致函黃仁勳，要求他於11月18日赴國會進行閉門簡報，說明近期媒體揭露的中國間諜疑雲，以及輝達防範外國勢力竊取敏感資訊的安全措施。事件源於《紐約時報》此前報導，美國當局正在調查一名中國籍商界人士黃樂（Alice Huang），她曾任新加坡企業Megaspeed高階主管，而該公司是輝達AI晶片買家之一。美方懷疑，Megaspeed可能協助中國，取得受到美國出口限制的先進AI晶片。不過，目前相關指控仍處於調查與國會關切階段，無法證實黃仁勳本人涉及任何間諜活動。對此，輝達回應稱，黃仁勳每年都會與數千名客戶企業主管接觸，客戶取得的是一般商業資訊，不涉及輝達敏感商業機密或美國國家安全資訊。原文連結：