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▲王陽明因未經網友授權上傳照片而引發爭議，他道歉後最終將照片刪除。（圖／翻攝自王陽明Threads@sunnyboyyy）

藝人王陽明非常熱愛汽車與改裝車文化，常常會參加車聚活動。而日前傳出他將與「台灣最強高中生」實況主Ray一起在4日現身車聚，不料竟被罵蹭流量，他也怒反擊：「蹭你的頭啦！」強調雙方是互相幫忙。不過沒想到在昨（5）日，王陽明於社群曬出與Ray等人合照後，竟有照片被抓包是未經授權盜圖，讓拍攝網友直接在留言區提出質疑，王陽明也因此被罵翻，並重新標註拍攝者後道歉，最終選擇將照片刪除。王陽明昨日在社群曬出與Ray等人在車聚現場拍下的合照，不料一名網友現身留言區提出質疑，「最後一張我拍的直接拿去用都不用講一聲喔？」王陽明也因此爆出未經授權盜圖的爭議，引發大量批評：「你要偷照片你要先講欸」、「用了別人拍的照片不用說喔？」但也有人認為王陽明等人在路上被人拍時，拍攝者也是未經同意拍攝，引發兩派爭論。而對於盜圖爭議，王陽明則親自在留言區標記對方道歉，「抱歉，剛剛有人說我剛剛在脆上發的照片，最後兩張現場照是你拍的，我不是故意偷你的照片、或是任何人的照片。」並表示當時跟幾個現場朋友要好看照片，沒想到會是網友拍攝的，「Sorry，希望你能包容一下，你拍的現場照片很棒，我來標記你一下。」之後再度留言標註拍攝網友的Threads帳號。不料王陽明就算道歉，也沒能平息部分網友怒火，有人開轟表示：「自己有錯在先，還好意思叫別人先包容一下，標記是什麼很值錢的事嗎？」王陽明也親自解釋並沒有這個意思，標記僅是為了讓對方知道他有留言道歉，眼看爭議持續擴大，王陽明最終將兩張照片刪除，澄清表示自己沒有惡意，希望外界不要誤會。