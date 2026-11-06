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美國職棒大聯盟（MLB）今（6）日公布銀棒獎最終決選名單。洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平再度入圍，將與費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）角逐獎項。此外，芝加哥小熊隊日籍好手鈴木誠也則成功入圍外野手最終7人名單，道奇則還有蒙西（Max Muncy）入圍三壘手決選名單，得獎名單預計於台灣時間11月18日正式揭曉。大谷翔平過去曾於2021年、2023年效力洛杉磯天使隊期間獲獎，2024年轉戰道奇隊後更連續獲獎。本季他出賽139場，繳出打擊率2成75、30支全壘打、81分打點與OPS .889的優秀成績。競爭對手史瓦伯本季則敲出45轟、97分打點與OPS .847。若大谷翔平成功順利獲獎，不僅是個人連續4年、生涯第5度抱回銀棒獎，更將超越傳奇球星莫里特（Paul Molitor）與馬丁尼茲（Edgar Martinez），獨居大聯盟史上獲得最多指定打擊銀棒獎的第2人，僅次於「老爹」歐提茲（David Ortiz）的7座紀錄。除了大谷之外，道奇隊友蒙西（Max Muncy）也入圍了國聯三壘手銀棒獎。小熊隊好手鈴木誠也本季出賽143場，敲出147支安打、26支全壘打與86分打點，打擊率為2成70，OPS .841在國聯外野手群中高居第3。在名額僅有3人的國聯外野手銀棒獎爭奪中，鈴木誠也將與隊友阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）及響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）等7名好手一較高下。目前大聯盟歷史上曾獲得銀棒獎的日籍球員，僅有水手隊傳奇巨星鈴木一朗與大谷翔平兩人。若鈴木誠也最終脫穎而出，將是個人大聯盟生涯首度獲獎，並成為歷史上第3位榮獲銀棒獎殊榮的日本選手。銀棒獎自1980年創立以來，便由知名球棒製造商「路易斯威爾」贊助設立，是大聯盟評選年度最佳打擊陣容的最高榮譽。獎項由各隊總教練與教練團成員共同投票選出，為確保公平性，教練不得將票投給自家選手。隨著大聯盟自2022年起全面實施指定打擊（DH）制度，現行美聯與國聯皆為投手以外的8個守備位置加上DH，各選出9位打擊表現最優異的球員。