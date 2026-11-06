民主黨贏得美國國會控制權後，市場擔憂對於人工智慧（AI）的監管將更加嚴格，科技股遭到加速拋售，不只美股當地時間週四收盤時暴跌，恐慌情緒也蔓延至週五（6日）的亞股市場。
根據《NHK》報導，亞股跌勢主要受到投資人擔憂AI投資將放緩的影響，擔心民主黨執掌國會，對於人工智慧和資料中心實施更嚴格的監管，將會損害經濟。
因此，繼美國股市之後，東京股市各類股票的拋售量激增，6日開盤後，日經指數跌破6萬點大關，為今年5月來首見。截至發稿時間為止，暫時跌2594.73點或4.25%，暫報58483.17點。
韓國股市6日開盤，亦遭遇恐慌性賣壓，KOSPI指數開盤報5263.26點，較前一交易日收盤下跌120.54點，隨後跌幅迅速擴大。
《韓聯社》指出，KOSPI指數暴跌超過8%，跌破5000點大關，還觸發市場熔斷機制，交易暫停20分鐘。截至發稿時間為止，暫跌460.33點或8.55%，暫報4923.47點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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因此，繼美國股市之後，東京股市各類股票的拋售量激增，6日開盤後，日經指數跌破6萬點大關，為今年5月來首見。截至發稿時間為止，暫時跌2594.73點或4.25%，暫報58483.17點。
韓國股市6日開盤，亦遭遇恐慌性賣壓，KOSPI指數開盤報5263.26點，較前一交易日收盤下跌120.54點，隨後跌幅迅速擴大。
《韓聯社》指出，KOSPI指數暴跌超過8%，跌破5000點大關，還觸發市場熔斷機制，交易暫停20分鐘。截至發稿時間為止，暫跌460.33點或8.55%，暫報4923.47點。
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