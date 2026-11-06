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開季高居8勝1敗、狂飆5連勝的費城76人隊，在禁區輪換上再次敲響傷病警鐘。根據NBA官方公布的最新傷兵名單，球隊替補中鋒博納（Adem Bona）因遭遇頸椎扭傷與肩頸痠痛問題，在週五對陣克里夫蘭騎士隊的NBA盃賽事中被列為「出戰成疑」。在巴洛（Dominick Barlow）與胡克波爾蒂（Ariel Hukporti）兩大長人早已高掛免戰牌的情況下，博納的倒下讓總教練納斯（Nick Nurse）面臨輪換人手不足考驗，甚至可能被迫再次將年屆41歲的超級巨星詹姆斯（LeBron James）推上中鋒位置扛起禁區防守。在昨日76人以112：106力克底特律活塞隊的比賽中，替補登場15分鐘的博納在第4節因頸部劇烈痠痛提前退場，賽後診斷為頸椎扭傷。博納本賽季打滿全隊前9場比賽，場均貢獻2.1分與3.9籃板，並曾在10月25日對陣活塞時繳出6分、13籃板與3阻攻的優異防守代表作，是納斯在主力中鋒恩比德（Joel Embiid）下場喘息時最倚賴的護框與籃板屏障。然而76人的前場早已傷痕累累，巴洛因下背部應力反應持續缺陣，胡克波爾蒂更因右腳阿基里斯腱撕裂長期休兵。若博納週五確定無法出戰，納斯原先規劃每場由替補中鋒分擔12至18分鐘的輪替將全面崩潰，勢必被迫動用極端陣容。面對禁區無人可用的窘境，納斯極可能重啟季初的應急方案——讓詹姆斯客串中鋒。早在10月25日恩比德輪休對戰活塞時，納斯就曾排定詹姆斯先發擔任中鋒，該役詹姆斯攻下18分、5助攻與2籃板，完成了他睽違5個賽季以來首度以中鋒身分先發。不過詹姆斯在該役賽後曾明確向媒體表達立場，坦言在生涯此階段長時間扛內線並不現實：「我來這裡不是為了長期固定扛5號位的。」儘管詹姆斯具備頂級的身材力量與歷史級籃球智商，足以在特定回合與對手巨漢周旋，但頻繁在禁區卡位肉搏，無疑會對這位聯盟現役最年長的老將帶來龐大的身體消耗。