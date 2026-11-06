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▲丹妮婊姐（左）當時聽完命理老師的預測，直呼：「所以10/6要賣出是不是？我先登記下來。」（圖／綜口味YT）

▲派老師（如圖）是 實境節目《天機試煉場》中備受矚目的四柱八字命理師，以獨特的「工程師邏輯」與「數據流」重新演繹東方命理。（圖／派老師IG@mypie.me）

美股大跌衝擊台股期貨市場，台指期夜盤失守4萬點整數關卡，讓不少股民哀嚎擔心今（6）日股市不妙。而韓國命理師「派老師」（Pie）3個月前登上網紅丹妮婊姐主持的網路節目《綜口味開房間》時談及台股危機，斷言：「今年10/7、10/8到12/22會有一個非常大的變動。」讓丹妮婊姐聽完直呼：「所以10/6要賣出是不是？」巧合的是，網友看了10/6確實是近期台股最高點，神預言讓眾人驚喊：「竟然完全命中」、「真的多謝自己三個月前看到這集，照著派老師說的 10/7號開始下殺，好險當時有設置備忘錄提醒自己10/6賣出。」派老師3個月前登上《綜口味開房間》時談及台股走勢，當時股市處於最高點44,700，丹妮婊姐好奇問說：「好像有專家說今年台股其實會有一次危機，因為現在很好嘛，那到底會不會有這次危機？」對此派老師表示今年10/7、10/8到12/22會有一個非常大的變動，可能那時候會稍微下降，但後來又會慢慢往上升，是一個浮動比較大的區間。對此，丹妮婊姐聽完則直呼：「所以10/6要賣出是不是？我先登記下來。」如今台股下殺，這段影片也被網友翻出，有人發現10/6果真是近來台股最高點，加權指數來到最高點49,822.55，神預言讓眾人驚呼：「真的多謝自己三個月前看到這集，真的照著派老師說的 10/7號開始下殺，好險當時有設置備忘錄提醒自己10/6賣出」、「10/6還真的是最高點欸」、「果然在股市中玄學才是王道」、「我有看到也，但我忍住沒有賣」、「好扯！我有看這集，竟然沒把握」、「太狠了吧。」派老師（Pie）是 實境節目《天機試煉場》中備受矚目的四柱八字命理師，以獨特的「工程師邏輯」與「數據流」重新演繹東方命理，畢業於光雲大學電腦工程學系的他，曾有 12 年在 AhnLab 與 Nexon 擔任工程師的經歷。派老師將工程師邏輯與 24 節氣、氣質分析及 AI 技術結合，創立了「節氣八字」與韓國專利氣質分析理論，在節目中一路過關斬將進入 12 強並勝出，曾為多位藝人進行過命理諮詢。