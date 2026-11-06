星巴克去冰補滿該加錢嗎？一名常客不滿去冰剩半杯，跨海向美國總部申訴，獲官方回信證實「直營門市免費補滿」；他更怒轟別再說台人「蕭貪」。針對外界瘋傳官網下架公告是否政策大轉彎？記者追查證實門市目前仍照常加收 15 元，引發網友感嘆統一獨資「美方管不到」，台美現況一次看。
🟡美總部回覆去冰免費，客怒轟別再說台人蕭貪
面對冰飲去冰容量大縮水，一名台灣常客跨海寫信向美國星巴克申訴。美國客服正式回函表示，美直營門市並無去冰不補政策，標準作業 SOP 是主動以飲料補足容量且「絕不另外加收費用」他在 Threads 公開回信怒轟，美國品牌政策本就該補滿，呼籲外界「別再說台灣消費者蕭貪」！
台灣星巴克日前祭出新制，冰飲少冰或去冰補滿必須加收 15 元，導致 591 毫升特大杯去冰竟只剩半杯，甚至被投訴至消基會。近日有網友發現官網悄悄撤下加價公告，引發政策是否大轉彎的熱議；但記者實際追查發現，飲料介紹頁面中的加價圖卡依然存在，門市也如常加收 15 元，撤除公告僅是預告期滿的常態下架，政策並未轉彎。
🟡前員工曝昔日暖心服務，網嘆統一獨資管不到
回信曝光掀起全網論戰，釣出前員工感嘆十年前主管教導「不可能給顧客半杯，這麼貴就是要給溫暖服務」，如今卻走樣；不過多數網友也直指殘酷現實，美國客服強調僅限「美直營門市」，台灣星巴克自 2017 年起已由統一集團 100% 全資獨立營運，美方根本管不到。六年前迷客夏加收 5 元被罵兩年才取消，星巴克是否會順應民意退場仍受高度關注。
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面對冰飲去冰容量大縮水，一名台灣常客跨海寫信向美國星巴克申訴。美國客服正式回函表示，美直營門市並無去冰不補政策，標準作業 SOP 是主動以飲料補足容量且「絕不另外加收費用」他在 Threads 公開回信怒轟，美國品牌政策本就該補滿，呼籲外界「別再說台灣消費者蕭貪」！
台灣星巴克日前祭出新制，冰飲少冰或去冰補滿必須加收 15 元，導致 591 毫升特大杯去冰竟只剩半杯，甚至被投訴至消基會。近日有網友發現官網悄悄撤下加價公告，引發政策是否大轉彎的熱議；但記者實際追查發現，飲料介紹頁面中的加價圖卡依然存在，門市也如常加收 15 元，撤除公告僅是預告期滿的常態下架，政策並未轉彎。
回信曝光掀起全網論戰，釣出前員工感嘆十年前主管教導「不可能給顧客半杯，這麼貴就是要給溫暖服務」，如今卻走樣；不過多數網友也直指殘酷現實，美國客服強調僅限「美直營門市」，台灣星巴克自 2017 年起已由統一集團 100% 全資獨立營運，美方根本管不到。六年前迷客夏加收 5 元被罵兩年才取消，星巴克是否會順應民意退場仍受高度關注。