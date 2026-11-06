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洛杉磯湖人隊超級巨星唐西奇（Luka Doncic）本賽季開季打出MVP級水準，除了以場均38.5分傲視聯盟得分榜，其在外線的量產速度更是驚人，開季前8場出賽已瘋狂投進47記三分球，場均命中高達5.9記外線，若維持目前飆分速率打滿82場例行賽，整季預計將轟進驚人的482記三分球，極有機會一舉打破勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）在2015-16年賽季所締造的單季402顆三分球歷史障礙。過去外界常因唐西奇生涯初期的總體命中率，而低估其歷史級的三分投射威力，但深入數據卻顯示出其出手難度之高冠絕聯盟。上賽季唐西奇便以場均4.0記三分球領跑全聯盟，其中高達62%的三分命中為非受助攻的自主創造出手；而在2025-26賽季的694次外線出手裡，更有505次屬於頂著防守的乾拔跳投，占比將近73%。進入2026-27賽季，唐西奇招牌的後撤步跳投更是進化到極致，開季至今後撤步三分44投19中，命中率高達43.2%。防守球員即便深知他要拉開空間後撤出手，依然對其無解的投籃弧度束手無策。開季8戰他每場外線瘋狂出手13.6次，卻能繳出高達43.1%的頂級準星，將產量與效率完美結合。唐西奇日前在對陣沙加緬度國王隊一役再度大發神威，全場23投11中、包含6記三分球在內狂轟40分、9籃板與7助攻，率領湖人以116比103拿下勝利，將戰績推進至7勝2敗。這是他本季第5度單場轟破40分大關，更是連續3場比賽突破40分。談到開季無人能擋的恐怖統治力，唐西奇賽後透露關鍵在於休賽季獲得充分休養：「我過去整個夏天都在專注恢復身體，做了很多過去8年來無法做的事，這就是我充沛活力的來源。」未隨斯洛維尼亞出戰國際賽的充分休息，造就了這名27歲少主的體能巔峰。目前唐西奇在各項數據榜與MVP預測榜上皆名列前茅，與馬刺隊文班亞馬（Victor Wembanyama）、76人隊馬克西（Tyrese Maxey）及活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）等人展開白熱化爭奪。