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▲HAHABABY推出的親子裝疑似又爆抄襲，被抓包設計激似中國品牌。（圖／翻攝自HAHABABY官網、Threads）

百萬YTR蔡阿嘎老婆二伯創立的親子品牌「HAHABABY」，在爆發抄襲疑雲後，近日以改版後的「HAHABABY 2.0」捲土重來，不料又接連被抓包新品跟其他品牌超像，官方也緊急下架官網購買連結。沒想到最近11月上市的新品中，又在昨（5）日被發現激似中國品牌「拉夏貝爾（La Chapelle）」，除了圖案外，設計幾乎全一致，讓網友看傻直呼是醜化原版，該貼文也狂吸16萬次瀏覽。有網友在昨日於Threads轉發HAHABABY於11月上市的新品，是一件用藍色與米色拼接設計的親子襯衫，在左邊上半部的藍色部分還有凸出一塊笑臉圖案，售價990元。不料竟被網友發現這個設計跟中國品牌拉夏貝爾的童裝設計超像，雖然拉夏貝爾的樣式分別是黃綠色以及粉色系的兩種款式，但一樣都是襯衫樣式，並在左邊上半部凸出一塊放上笑臉圖案，該品牌則便宜非常多，僅賣220元。對比照曝光後，火速吸引16萬次瀏覽，HAHABABY疑似再度抄襲，也引發網友熱議，「又抄又醜又貴也不簡單，如果有人買，那些人更是不簡單」、「停不下來，他們公司根本沒有任何創作理念」、「為什麼可以抄得那麼醜啦，真的很可憐，原版都被醜化了⋯真的沒有原版要告嗎⋯」、「抄成這樣都沒在怕。」不過有網友指出該件衣服並不是新品，而是很久之前就已經推出，最近再度上架是為了在雙11活動賣。HAHABABY日前被發現商品抄襲許多日牌與韓牌，共被抓包多達32個品牌，雖然官方否認抄襲，但是網友要求拿出設計圖時，他們只回應「開發太快速，沒能保存設計過程。」然而，他們澄清商品絕對不侵權，卻在之後關閉官網重整品牌，表示今後會用更好的樣子跟大家再見面，想不到再次見面又接連被爆料抄襲，讓外界都非常傻眼。