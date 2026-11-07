台北亞都麗緻大飯店宣布，米其林一星餐廳「天香樓」蟹宴即日起正式開賣，今年以「記憶與技藝」為主軸，精選大閘蟹、沙公等時令鮮蟹，結合正宗杭幫菜精緻手藝。而曾在天香樓擔任過主廚的林秉宏再次回鍋，推出全新蟹宴。菜色共有芙蓉流金映蟹斗、杭三鮮大閘蟹鍋、八寶蟹糯米飯等。蟹宴分兩類套餐，「天香珍饌蟹宴」 每人每套4880元，「江南杭韻蟹宴」6880元，另還有單點菜，即日起接受預訂。
亞都麗緻大飯店這樣形容林秉宏：「27歲踏進天香樓廚房，從尾砧做起；27年後，接任天香樓主廚。」原來天香樓此次迎來的新主廚林秉宏是「回鍋掌勺」，林秉宏從1999年進入亞都麗緻天香樓展開廚藝生涯，累積多年經驗，在2013年~2017年也曾升任為天香樓主廚，經「外出征戰」與輾轉後，專精杭幫菜，烹調特色細膩雅緻的他，又再度擔任天香樓的主廚。
而全新的「天香蟹宴」菜色道道讓人驚艷。像是「蟹粉魚米羹」，是以細嫩魚米為主角，與大閘蟹粉共燴成羹，吃起來清鮮無比。也有「芙蓉流金映蟹斗」，於蟹殼中填入濃郁膏黃，並覆上蛋白霜烘烤，頂部柔嫩、內裡鮮美。適合多人共享的「杭三鮮大閘蟹鍋」，裡頭匯聚杭式魚圓、手工肉丸、花膠與蔬菜，同時又有大閘蟹入內，鮮美卻也爽口，定要喝個兩晚才過癮。
螃蟹也很適合做成主食，像是「杭州八寶蟹糯米飯」，八寶糯米飯搭配肥美沙公，飯吃起來鹹香涮嘴，蟹肉肥美個頭大，吃起來很過癮。或者也有「三味蟹粉拌雪絲」，特別選用細如髮絲的手工麵線，上鋪滿蟹肉、蟹膏與蟹黃，再淋上炒香的蟹粉，記得一上桌就趕緊拌勻，別讓麵條糊了，才能吃出最完好的濃鮮與甘美。
🟡「天香樓」兩蟹宴套餐：
📍預約平台：inline系統
📍天香珍饌蟹宴4880元套餐：
供應期間：2026年11月6日至2027年1月10日。
菜單一覽：
天香珍饌前菜盤
珍珠豌豆白蝦仁
蠔皇紅煨嫩鮮鮑
蓴菜魚米澄清湯
花雕白灼大閘蟹（5兩）
白玉珍貝娃娃菜
花雕罐香東坡肉
餐後甜點
📍江南杭韻蟹宴6880元套餐：
供應期間：2026年11月6日至2027年1月10日。
菜單一覽：
江南珍味迎賓盤
丹桂呈祥鮮蟹酥
芙蓉雪花映蟹斗
蟹粉花膠魚米羹
花雕白灼大閘蟹（5兩）
蟹肉玉筍鮮帶子
三味蟹粉拌雪絲
餐後甜點
吃螃蟹餐還有晶華酒店「蘭亭」與「晶華軒」
知名的蟹宴料理餐廳，還有晶華酒店內米其林一星「晶華軒」，今年為了紓解每年一位難求的狀況，台北晶華酒店宣布，至12月31日前的「晶華秋蟹季」，在21樓俱樂部內餐廳「蘭亭」也吃得到！此次由「晶華軒」與「蘭亭」聯手採「雙中餐廳，聯手共推」方式，由中餐廚藝總監鄔海明領軍研發全新蟹餚，更將晶華軒歷年招牌經典秋蟹料理移師到蘭亭。因此到蘭亭能通嚐2餐廳招牌蟹料理，也能一窺原本只供應給會員與房客的「蘭亭」餐廳完整真面目。秋蟹季即日起接受預訂，每人預算3680元起。
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📍預約平台：inline系統
📍天香珍饌蟹宴4880元套餐：
供應期間：2026年11月6日至2027年1月10日。
菜單一覽：
天香珍饌前菜盤
珍珠豌豆白蝦仁
蠔皇紅煨嫩鮮鮑
蓴菜魚米澄清湯
花雕白灼大閘蟹（5兩）
白玉珍貝娃娃菜
花雕罐香東坡肉
餐後甜點
📍江南杭韻蟹宴6880元套餐：
供應期間：2026年11月6日至2027年1月10日。
菜單一覽：
江南珍味迎賓盤
丹桂呈祥鮮蟹酥
芙蓉雪花映蟹斗
蟹粉花膠魚米羹
花雕白灼大閘蟹（5兩）
蟹肉玉筍鮮帶子
三味蟹粉拌雪絲
餐後甜點
吃螃蟹餐還有晶華酒店「蘭亭」與「晶華軒」
知名的蟹宴料理餐廳，還有晶華酒店內米其林一星「晶華軒」，今年為了紓解每年一位難求的狀況，台北晶華酒店宣布，至12月31日前的「晶華秋蟹季」，在21樓俱樂部內餐廳「蘭亭」也吃得到！此次由「晶華軒」與「蘭亭」聯手採「雙中餐廳，聯手共推」方式，由中餐廚藝總監鄔海明領軍研發全新蟹餚，更將晶華軒歷年招牌經典秋蟹料理移師到蘭亭。因此到蘭亭能通嚐2餐廳招牌蟹料理，也能一窺原本只供應給會員與房客的「蘭亭」餐廳完整真面目。秋蟹季即日起接受預訂，每人預算3680元起。