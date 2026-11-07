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▲林秉宏（中）帶領整個廚師團隊推出2026蟹宴。（圖／亞都麗緻提供）

▲「芙蓉流金映蟹斗」是在蟹殼中加入蟹膏、蛋白等再烤過。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「杭三鮮大閘蟹鍋」喝起來暖身，滿是鮮美。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「杭州八寶蟹糯米飯」是以八寶糯米飯搭配肥美沙公。（圖／記者葉盛耀攝）

吃螃蟹餐還有晶華酒店「蘭亭」與「晶華軒」

▲晶華酒店的晶華軒之外，今年在蘭亭也吃得到螃蟹料理，圖為「酸菜粉絲燒蟹膏」，菜色研發靈感來自於酸菜魚。（圖／記者葉盛耀攝）

台北亞都麗緻大飯店宣布，米其林一星餐廳「天香樓」蟹宴即日起正式開賣，今年以「記憶與技藝」為主軸，精選大閘蟹、沙公等時令鮮蟹，結合正宗杭幫菜精緻手藝。而曾在天香樓擔任過主廚的林秉宏再次回鍋，推出全新蟹宴。菜色共有芙蓉流金映蟹斗、杭三鮮大閘蟹鍋、八寶蟹糯米飯等。蟹宴分兩類套餐，「天香珍饌蟹宴」 每人每套4880元，「江南杭韻蟹宴」6880元，另還有單點菜，即日起接受預訂。亞都麗緻大飯店這樣形容林秉宏：「27歲踏進天香樓廚房，從尾砧做起；27年後，接任天香樓主廚。」原來天香樓此次迎來的新主廚林秉宏是「回鍋掌勺」，林秉宏從1999年進入亞都麗緻天香樓展開廚藝生涯，累積多年經驗，在2013年~2017年也曾升任為天香樓主廚，經「外出征戰」與輾轉後，專精杭幫菜，烹調特色細膩雅緻的他，又再度擔任天香樓的主廚。而全新的「天香蟹宴」菜色道道讓人驚艷。像是「蟹粉魚米羹」，是以細嫩魚米為主角，與大閘蟹粉共燴成羹，吃起來清鮮無比。也有「芙蓉流金映蟹斗」，於蟹殼中填入濃郁膏黃，並覆上蛋白霜烘烤，頂部柔嫩、內裡鮮美。適合多人共享的「杭三鮮大閘蟹鍋」，裡頭匯聚杭式魚圓、手工肉丸、花膠與蔬菜，同時又有大閘蟹入內，鮮美卻也爽口，定要喝個兩晚才過癮。螃蟹也很適合做成主食，像是「杭州八寶蟹糯米飯」，八寶糯米飯搭配肥美沙公，飯吃起來鹹香涮嘴，蟹肉肥美個頭大，吃起來很過癮。或者也有「三味蟹粉拌雪絲」，特別選用細如髮絲的手工麵線，上鋪滿蟹肉、蟹膏與蟹黃，再淋上炒香的蟹粉，記得一上桌就趕緊拌勻，別讓麵條糊了，才能吃出最完好的濃鮮與甘美。：2026年11月6日至2027年1月10日。天香珍饌前菜盤珍珠豌豆白蝦仁蠔皇紅煨嫩鮮鮑蓴菜魚米澄清湯花雕白灼大閘蟹（5兩）白玉珍貝娃娃菜花雕罐香東坡肉餐後甜點：2026年11月6日至2027年1月10日。江南珍味迎賓盤丹桂呈祥鮮蟹酥芙蓉雪花映蟹斗蟹粉花膠魚米羹花雕白灼大閘蟹（5兩）蟹肉玉筍鮮帶子三味蟹粉拌雪絲餐後甜點知名的蟹宴料理餐廳，還有晶華酒店內米其林一星「晶華軒」，今年為了紓解每年一位難求的狀況，台北晶華酒店宣布，至12月31日前的「晶華秋蟹季」，在21樓俱樂部內餐廳「蘭亭」也吃得到！此次由「晶華軒」與「蘭亭」聯手採「雙中餐廳，聯手共推」方式，由中餐廚藝總監鄔海明領軍研發全新蟹餚，更將晶華軒歷年招牌經典秋蟹料理移師到蘭亭。因此到蘭亭能通嚐2餐廳招牌蟹料理，也能一窺原本只供應給會員與房客的「蘭亭」餐廳完整真面目。秋蟹季即日起接受預訂，每人預算3680元起。