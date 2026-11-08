家中淘汰的舊家電別再堆陽台！搭上雙11換新潮，486團購攜手家電品牌only推出免費到府回收服務，微波爐、除濕機、烤箱、氣炸鍋等5類小家電「不限品牌」皆可收；民眾免親自出門搬運，線上預約就有專人到府收件，完成任務最高可領600元回饋。《NOWNEWS今日新聞》整理品項與申請流程一次看。
🟡指定五類家電不限品牌，線上預約專人到府收
不少民眾趁著年末購物節入手心儀家電，卻常面臨淘汰舊機體積龐大、不知道該送去哪裡回收的窘境，只能長期堆在陽台或儲藏室占空間。486團購表示，許多家庭並非不想清理，而是卡在搬運不便與缺乏管道。為解決痛點，攜手家電品牌only推出免費回收專案，指定五大類老舊小家電：微波爐、除濕機、烤箱、插電式果汁機及氣炸鍋，不論故障與否、不限任何廠牌皆可申請。民眾只要線上填寫預約表單，後續就會有專人主動聯繫確認到府收取時間，完全不需親自扛出門找回收據點。
🟡汰舊換新享雙重好禮，最高拿600元購物回饋
除了免費協助清運舊家電，主辦單位也祭出合計高達 600 元的好康回饋，鼓勵民眾將老舊設備汰舊換新。消費者可選擇「先回收舊機再購買only同類型新品」，或「先於486團購購入指定新品後再登錄舊機回收」；凡完成指定社群心得分享並通過審核，即可享有實用雙重好禮，包含 300 元超商商品卡以及 300 元品牌折價券，讓清出生活空間的同時，也能補貼新機預算。
🟡活動限時至11/25，商用材積過大離島不收
本次 486 團購雙 11 加碼小家電回收計畫即日起開跑，受理期限至 2026 年 11 月 25 日截止。主辦單位特別提醒，回收項目以「一般家用設備」為主，若是營業商用機型、過重或材積過大的特殊設備恕不受理；此外，部分偏遠山區可能無法提供到府服務，離島地區亦不在本次受理範圍內，建議民眾申請前可至 486 團購官網詳閱規範，把握限時機會整頓居家環境。
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不少民眾趁著年末購物節入手心儀家電，卻常面臨淘汰舊機體積龐大、不知道該送去哪裡回收的窘境，只能長期堆在陽台或儲藏室占空間。486團購表示，許多家庭並非不想清理，而是卡在搬運不便與缺乏管道。為解決痛點，攜手家電品牌only推出免費回收專案，指定五大類老舊小家電：微波爐、除濕機、烤箱、插電式果汁機及氣炸鍋，不論故障與否、不限任何廠牌皆可申請。民眾只要線上填寫預約表單，後續就會有專人主動聯繫確認到府收取時間，完全不需親自扛出門找回收據點。
除了免費協助清運舊家電，主辦單位也祭出合計高達 600 元的好康回饋，鼓勵民眾將老舊設備汰舊換新。消費者可選擇「先回收舊機再購買only同類型新品」，或「先於486團購購入指定新品後再登錄舊機回收」；凡完成指定社群心得分享並通過審核，即可享有實用雙重好禮，包含 300 元超商商品卡以及 300 元品牌折價券，讓清出生活空間的同時，也能補貼新機預算。
本次 486 團購雙 11 加碼小家電回收計畫即日起開跑，受理期限至 2026 年 11 月 25 日截止。主辦單位特別提醒，回收項目以「一般家用設備」為主，若是營業商用機型、過重或材積過大的特殊設備恕不受理；此外，部分偏遠山區可能無法提供到府服務，離島地區亦不在本次受理範圍內，建議民眾申請前可至 486 團購官網詳閱規範，把握限時機會整頓居家環境。