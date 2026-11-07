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親揭參與節目緣由 秦慧珠直球對決市政議題

犀利追問2問題！沈伯洋回答仍有討論空間

聽聞秦慧珠遭出征！沈伯洋超真實反應曝光

台北市長候選人沈伯洋日前登上《台灣最前線》，台北市議員秦慧珠也受邀擔任5名提問來賓之一。節目錄影結束後，兩人特地合影留念，畫面中雙雙比出「3號」手勢，該照片卻引發網路議論，甚至有人猜測秦慧珠是否轉而支持沈伯洋。對此，秦慧珠表示，當天只是剛好一起比出相同號次，這次經驗對她而言相當新鮮，至於外界如何解讀，就留給大家自行評斷。秦慧珠近期接連針對台北市政提出質疑，也因此受到部分藍營支持者批評，但她始終強調，自己就是有話直說的人，即使因此流失選票，也不會放棄講出真相。這次與沈伯洋的合照在網路上傳開後，竟出現「秦慧珠支持沈伯洋？」等疑問，不過有網友替她緩頰，指出兩人只是恰巧都是3號，合照手勢並不代表政治立場轉變。秦慧珠深夜突然在臉書發文，透露過去兩、三週陸續接到多家電視台邀約，但先前都婉拒了；直到民視再次提出邀請，她考量到既然有機會與沈伯洋當面交流，不如就市政議題當面請教，因此決定接受邀請，這也是秦慧珠第一次參與這類型的節目經驗。秦慧珠表示，錄影過程中，她主要針對2項議題向沈伯洋提問，首先是若未來當選台北市長，該如何避免黨內派系干預市府人事安排與政策推動；其次則是台北市AI產業園區的發展，究竟有何具體規劃及方向？她坦言，對於沈伯洋當下的回應，認為仍有部分內容值得進一步說明，只是當天並非議會質詢場合，因此沒有繼續追問。至於兩人的合照，秦慧珠解釋，節目結束後大家一起拍照，她也與沈伯洋另外留下單獨合影，兩人剛好都比出「3號」手勢。原本她只是想把照片留作紀念，並沒有特別打算公開，沒想到主持人許仲江先將照片分享到網路，意外引來大批討論，「這倒是我始料未及的」。秦慧珠則強調，自己參與節目的初衷始終是關心市政，照片引發的各種解讀，就留給外界自行判斷。沈伯洋今日下午替台北市議員候選人林家豪站台時，也被媒體問及相關合照風波，聽到秦慧珠疑似因為比出3號手勢而遭藍營支持者攻擊，他先反問「真的假的？」並表示自己昨天與秦慧珠在節目中的討論相當熱烈。沈伯洋強調，秦慧珠完全是從議員職務出發，針對市政提出問題，整體過程非常精彩，他也提到，自己有看到秦姊發文，「我們支持者去留言，都蠻正面的」，同時也對秦慧珠提出的問題表達感謝，這正是市政所需要的；但若她真的因此遭到自家支持者出征，沈伯洋則認為相當可惜。沈伯洋進一步表示，前一天才拜訪過國民黨籍前台北市議長陳健治，這次又在節目中與不同政黨的議員交流，正好凸顯跨黨派溝通的重要性。他認為，彼此即使政治立場不同，更應該透過對話交換意見，未來也應不分黨派、不分顏色，一起為台北這座城市努力。