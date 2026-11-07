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中信兄弟隊長王威晨日前行使自由球員（FA）權利，成為本季唯一一位投入自由市場的球員。面對頭號球星宣告FA，兄弟總教練平野惠一今（7）日直言，比起自己明年是否持續帶兵，王威晨能否續留兄弟更為重要，他也強調，看到本人時，絕對會積極挽留，「但說不定他反問我：『平野你明年還在嗎？』」平野表示，王威晨提出FA一定有更深層的意義，「他不單是為了自己，也是為了年輕選手，若沒人提FA，這個制度就不會再進步。」現年35歲的王威晨，是兄弟傳奇球星「萬人迷」王光輝的兒子，2015年選秀第13輪入隊，本季出賽100場，敲出102安、1轟、47分打點，打擊率2成92。在與兄弟走完2年複數年合約（月薪84萬）後，王威晨在自由球員截止日前宣告行使FA，成為今年球季唯一一位投入自由市場的球員。談到球隊靈魂人物提出FA，兄弟總教練平野惠一直言，「比起我自己的去留，（王）威晨能不能夠留下來是最重要的。」平野指出，王威晨是球隊重要的存在，對兄弟團隊來說是有非常大的意義。平野透露，王威晨在提出FA前後都沒跟他說，「我如果見到他本人，一定會全力把他挽留下來。但說不定他反問我：『平野你明年還在嗎？』」平野坦言，對於王威晨提出FA，並不會感到意外，「因為我自己也是提出過FA的選手。」平野猜測王威晨提出FA的用意，「我覺得威晨不是只有在思考自己的事情，他應該想要把選手的價值再拉高一點。不只是為了自己，也是為了他之外的其他選手，尤其是這些年輕選手。」平野直言，很多選手將王威晨視為偶像，「如果你沒有成績、沒有努力，是沒辦法提FA的。當然你有能力提出FA時，就會有這個價值，也會讓大眾知道FA的意義。」平野分析，若選手不提出FA，如何讓更多人知道這個體系與制度能否再進步，「因為你不去行使FA權利的話，（制度）也不會變好，就是什麼都不會改變。」平野表示，日職的FA制度一直都在改變，包含年份縮短、補償修正，「只要有人提出FA，就會一直更新、改變。」他進一步表示，如果選手提出FA，就有資格針對制度提出問題，甚至推動制度的更新，「所以我覺得威晨這次提出 FA，應該是有更深層的意義。」