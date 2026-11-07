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56歲「月亮公主」孟庭葦昨（6）日現身台北，參加「2026眾藝益百情懷10周年慈善圓夢演唱會」，與大百合、范怡文及高義泰等資深歌手同台獻唱。許久未公開露面的她狀態依舊凍齡，感情生活也受到關注；自稱已單身約20年的她，先前曾透露身邊仍不乏追求者，甚至有人將999朵玫瑰送進演唱會示愛。這次活動現場又出現兩大束花，她被追問送花者身分時甜笑回應：「還沒到後台，不知道。」孟庭葦2013年宣布與前夫張志鵬離婚，近年將生活重心放在宗教、音樂及陪伴家人。她曾形容自己已經「人間清醒」，認為沒有另一半便少了感情帶來的折磨，一個人生活反而更加自在。儘管目前沒有戀情，她的桃花依然旺盛。孟庭葦曾透露，巡演期間有仰慕者送上999朵玫瑰，但因為不認識對方，因此不會產生負擔。至於未來是否可能再次戀愛或步入婚姻，她並未完全關上大門，認為姻緣自然會出現，沒有刻意追求或排斥，一切順其自然。為了參加此次公益演出，原本正在不丹參與宗教活動的孟庭葦特別返台。她透露，前往不丹必須在泰國轉機，晚上抵達後還得在機場等待至隔天早上6點多，連日搭機及時差讓她出現輕微感冒症狀。不過孟庭葦強調目前身體狀況良好，定期健康檢查也都正常。近年篤信佛教的她長期吃素、保持打坐習慣，生活步調低調平靜，也成為她維持狀態的方式。同場演出的大百合直呼，能見到孟庭葦相當難得，並分享自己的凍齡祕訣是「心存善念」，相信世上沒有過不去的事情。淡出演藝圈32年的72歲「雪花冰」創辦人高義泰，則表示自己每天都會哼唱幾句，認為唱歌就是最好的保養。出道41年的范怡文也透露，自己每天都會前往健身房運動，讓身心維持健康及快樂，最享受的事情便是將自己打扮得漂漂亮亮，再站上舞台唱歌。