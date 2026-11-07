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各方回應一次看

《紐約時報》最新報導指出，美國情報單位已認定，曾與黃仁勳建立密切關係的中國女子黃樂（Alice Huang），是中國國家安全部的情報人員。而英國《金融時報》引述的一份美國政府情報備忘錄更指稱，美國政府認為黃仁勳與一名被懷疑為北京從事間諜活動的中國女子存在「浪漫關係」。紐時報導指出，黃樂是新加坡資料中心業者「Megaspeed」的前高層，該公司曾向輝達採購AI晶片，而美國情報單位調查結論認為，黃樂並非單純與輝達高層有商業往來的中國商界人士，而是中國國家安全部的情報資產，與黃仁勳接觸是試圖取得美國AI產業的重要資訊。而《金融時報》報導更進一步表示美國政府的情報備忘錄，內容指稱黃仁勳與黃樂之間存在浪漫關係。報導稱這份備忘錄在川普訪問北京與中國國家主席習近平見面前，已在少數華府高層官員中傳閱，不過，《金融時報》報導並未刊出這份備忘錄的完整內容，只是引述了知情人士的說法。美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、中國問題特別委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar），以及眾議院情報委員會主席等共和黨重量級議員，已聯名致函黃仁勳，要求他於11月18日赴國會進行簡報，說明兩人的關係。對於《紐約時報》的報導，輝達聲明中回應表示，其雲端合作夥伴「並未要求我們尋求修改美國法律，或主張向中國銷售晶片」。輝達強調，「任何試圖透過我們的輝達雲端合作夥伴（NCP） 客戶獲取機密資訊的人都會無功而返。我們既沒有機密資訊，也不會與客戶共享機密資訊」。而對於《金融時報》報導提及存在「浪漫關係」的指稱，輝達引用了黃仁勳之前對此事的說明，即他與黃樂之間的往來僅為正常的商業關係，沒有任何不尋常之處。美國中央情報局（CIA）和國家情報總監辦公室則並未立即回應置評請求。黃仁勳之前多次澄清自己與黃樂或Megaspeed的往來「很正常」，且強調輝達已進行核查，確認Megaspeed沒有非法將輝達的AI晶片轉運往中國。Megaspeed先前曾表示，公司嚴肅看待相關指控，並致力於找出事實真相。中國大使館則發聲駁斥，稱女間諜說為對中國「毫無根據的抹黑」。新加坡內政部曾發聲表示，從未針對黃樂與中國的關係展開調查，也從未對於黃樂和黃仁勳之間的關係表達擔憂；新加坡警方則是強調會針對Megaspeed是否曾違規向中國轉運晶片展開調查，但目前調查還在進行中。