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屏東慈鳳宮首度參與台灣國際旅展，將「阿猴媽祖」神尊迎請至台北南港展覽館，結合參拜祈福、地方景點介紹及文創商品，推廣屏東宗教文化旅遊。展館昨（6）日開幕，展出至9日，廟方也預告12月25日至27日將舉辦媽祖出巡遶境，邀民眾走訪屏東，認識地方信仰與觀光文化。「屏東慈鳳宮阿猴媽祖館」設於南港展覽館一館4樓M713展區，昨天由慈鳳宮董事長陳明順帶領迎駕，邀請淡水和義軒開路，迎接媽祖入館安座，並安排聖義舞獅團演出。現場首映慈鳳宮遶境形象短片，屏東縣長及屏東市長透過影片，邀請民眾到屏東體驗在地文化。慈鳳宮表示，此次與屏東縣政府合作，希望以媽祖信仰串聯周邊景點、特色店家與旅宿資源，讓民眾參拜之餘，也能安排地方文化小旅行，帶動對屏東觀光與特色產業的認識。屏東舊名「阿猴」，慈鳳宮奉祀的媽祖因此被稱為「阿猴媽祖」。建廟近300年來，慈鳳宮不僅是地方信仰中心，也保存許多居民共同的歷史記憶。其中，地方流傳二次世界大戰期間，約200多名居民躲入廟內避難，落入宮中的數顆炸彈均未引爆，成為信眾口耳相傳的故事。此次展館以「媽祖為橋、文化為媒」為主軸，每天安排「跟著阿猴媽遊屏東」活動，介紹在地景點、美食及旅遊路線。現場除可參拜，也提供透過慈鳳宮官網進行線上求籤、解籤的服務，呈現傳統信仰結合數位服務的方式。展區另設「屏東好運聖杯挑戰」，每日前三名連續擲出5次聖筊的民眾，可獲Q版媽祖公仔一組。參與祈福點燈者，除可參加廟方年度抽獎，旅展期間另有扭蛋抽獎，獎項包括屏東特色伴手禮；追蹤官方粉絲專頁及參與指定貼文互動，也有相關贈禮與抽獎活動。慈鳳宮總幹事黃原泓表示，12月25日至27日的阿猴媽祖出巡遶境，是民眾深入接觸地方信仰文化的機會，歡迎旅客從旅展認識阿猴媽祖，再到屏東走訪廟宇與街區，感受在地生活。