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項目 現在／未來評分 球探觀察 速球 70／75 最快157公里，先發後段仍能維持球速 滑球 50／55 約130至138公里，快速且變化短 指叉球 50／55 2026年新增，具備發展成決勝球潛力 曲球 45／50 可製造明顯速差、搶好球 變速球 40／45 仍在發展，主要用於改變打者視線 控球 50／55 基礎不差，但穩定度仍需提升 整體潛力 50 FV 具備發展成大聯盟先發投手的可能性

日本職棒名門讀賣巨人在今年選秀會上以第一指名挑中橫濱高校18歲超級右投織田翔希，卻依然無法動搖他直奔大聯盟的堅定決心！這名身高186公分、最快球速狂飆至157公里的天才火球男，已正式掀起北美職棒的世紀搶人大戰。除了已完成面談的德州遊騎兵、紐約大都會、費城費城人、多倫多藍鳥與聖路易紅雀外，紐約洋基、休士頓太空人以及洛杉磯道奇等豪門強權也全數排隊爭取會面，預計接觸球隊高達12支；球探報告更一語道破大聯盟球團為之瘋狂的關鍵，他絕非只靠測速槍生存，而是具備罕見的頂級先發續航力、完整球種庫與巨大身體天花板。大聯盟官網指出，織田翔希在高校時期的最快球速，放眼日本棒球歷史僅次於同期的「現代神獸」大谷翔平與佐佐木朗希，兩人在高中時期皆曾投出約160公里火球。他在今年夏天將個人極速推進至157公里，更在甲子園殿堂飆出大會破紀錄的156公里火球，引發美日職棒球探長達數年的狂熱追蹤。更讓球探驚豔的是他穩健的成長曲線。織田自高一投出151公里、高二152公里，到今年春天154公里、夏季突破157公里，球速隨著體重與肌力提升呈階梯式爆發，且186公分的身形目前僅80公斤，未來在職業運動科學強化下，身體仍有充裕的增肌與球速成長空間。獨立球探網站《Japan Prospect Lab》在大聯盟標準的20至80分評分體系中，給予他的速球「現役70分、未來75分」的極限評價（50分為大聯盟平均，70分以上屬全聯盟頂尖武器），認定其直球實力放眼美職亦具備宰制力。織田翔希球探評分除了毀滅性的直球，織田目前已具備滑球、曲球、變速球、指叉球與卡特球等五種球路。球探報告將其均速130至138公里的銳利滑球，以及2026年全新開發的指叉球，未來評價皆列為大於聯盟平均的55分；在甲子園期間，他的卡特球揮空率高達24.6%、滑球也有19.2%，證明其在配球策略上早已脫離單純的「盲目硬碰硬」。權威數據網站《FanGraphs》高度讚譽其投球機制乾淨俐落，具備轉化為頂級大聯盟先發的骨架條件，評估其簽約金將突破百萬美元大關，更直言若他投入美國選秀，完全具備「首輪指名」的超凡身價。儘管天賦驚人，球探報告仍提醒大聯盟球團注意其控球盲點與手臂負擔。織田整年BB/9值為3.16，在甲子園27局內出現10次四壞與3次觸身，出手點穩定度仍有波動；此外，他在今年春季曾有過單場燃燒186球、夏季甲子園11天狂投408球的高負荷紀錄，在連投疲勞的情況下曾出現均速驟降至148.6公里的情形，如何調適出賽節奏將是美職體系養成關鍵。目前織田已排定與多達12支大聯盟球隊接觸，遊騎兵甚至大陣仗派出高達8人的專業團隊親赴日本展現誠意，大都會則主打培育先發輪值的養成環境。不過，眼前面臨著最大的外在變數就是大聯盟勞資協議（CBA）將於美國時間12月1日正式到期，若勞資談判破局引發停擺封館，國際自由球員簽約期程與金額規範恐受重創。