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民進黨台北市長候選人沈伯洋才拜會「內湖王」前台北市議長陳健治，引發外界關注是否有意拔樁「本土藍」；沒想到，他近日登上專訪時更進一步透露，希望未來有機會能跨黨派交流，除了親民黨主席宋楚瑜、前台北市副市長黃珊珊之外，甚至包括蔣家第四代蔣友柏，不過他也笑稱「不知道怎麼牽線」。節目中，沈伯洋聲明，這趟行程主要是抱著向前輩請益的心情前往，並非為了尋求支持。他指出，民進黨這次在台北市議員選舉中，即使提名人選全數當選，席次仍無法達到過半，因此未來市府與議會如何維持良好互動，將是重要課題。陳健治曾擔任立委、副議長及議長，對府會協調相當熟悉，因此沈伯洋特別請教過去黃大洲、陳水扁執政時期，市府與議會之間如何溝通協調。他也坦言，若從政治對手的角度解讀，或許會以為他拜訪陳健治是為了請對方表態支持，但這完全不是自己的想法，並重申：「從頭到尾都沒有開口要求支持。」至於未來是否還會拜會其他不同陣營人士，資深媒體人邱明玉進一步提及宋楚瑜、黃珊珊，甚至是網友點名的蔣友柏。沈伯洋對此則展現開放態度，直言：「當然是希望有機會都可以、都能夠約到！」至於蔣友柏，他則笑說目前不知道該如何牽線。不過沈伯洋強調，只要對台北市發展有幫助，就應該積極溝通，不必受到藍綠框架限制。