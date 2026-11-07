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▲向太感嘆現在的年輕人都想躺平，自己家中3個小孩有兩個都是這樣，總想著一夜暴富。（圖／翻攝自娛樂課代表檸檬微博）

香港影視大亨向華強太太「向太」陳嵐據傳擁有500億港幣（約2000億元新台幣）資產，近日向太在社群平台影片中自爆，家中3個小孩有兩個只想「躺平」，總覺得錢會從天上掉下來，只有長子向佐踏實工作，指出小兒子向佑只想坐等百億家產，怒批「一夜暴富都是放屁」。向太表示，現在的年輕人都愛「躺平」，家中3個小孩有兩個都是這樣，「總想著一夜暴富，錢會從天上掉下來」、「一夜暴富都是放屁！可是很多年輕人還想聞那個屁，覺得還挺香的」，透露曾經給么子向佑幾百萬創業、開餐廳，但都虧錢，認為自己沒有做錯什麼，該給的都給了。此外，向太並痛斥向佑個性好高騖遠，滿嘴都是認識了哪一位名流大咖，妄想別人幫他賺錢，更說曾經有公司女員工勸他要跟勤奮工作的爸媽學習，沒想到，遭向佑反嗆：「胡說八道，他們幾百億身家，反正我就等著唄！」讓向太怒斥：「他那個心態扭曲了！」話鋒一轉，向太大力稱讚大兒子向佐願意親自投入工作，無論是直播帶貨還是拍短劇都積極參與，她欣慰地表示，向佐有夢想，而且「知道自己有個家要養」，非常有家庭責任感。至於另一個被向太列入躺平名單的孩子，網友猜測是向華強和前妻丁佩所生的繼女向詠恒（又名向均羚）。據悉，向華強和向太早規劃好家族財產安排，傳出鉅額家產已經放入家族信託，表明「向佐、向佑都沒有」，而是規劃直接跳過兩位兒子，全數留給孫子女，並讓媳婦郭碧婷成為信託受益人與管理者，避免財產被後代輕易敗光。