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台中市警察局為打造安全智慧城市，在盧市長全力支持下，市府自113年起逐年增加3,000多萬元經費給警察局，除強化錄影監視系統高妥善率外，同時加速監視器汰舊換新。並配合市府114年成立數位發展局，積極推動整體數位施政藍圖，警察局全面啟動「AI錄影監視系統轉型」計畫，並於115年再挹注5,000多萬元經費遷建新機房，朝AI轉型智慧化，全面優化治安防護能量。台中市警察局犯罪預防科表示，本次轉型將數位化影像由前端架構改為後端集中儲存，並導入AI技術建構智慧管理平臺，大幅強化多功能關聯分析能力，將原需大量人工逐點調閱與比對之作業，轉為系統化自動篩選與快速縮限範圍，有效提升辦案效率與精準度。警察案件偵查模式將由傳統「被動錄影、事後調閱」模式，進步為「主動告警、AI分析」，不僅顯著縮短刑案查證與應變時間，更讓臺中治安防護網全面升級，奠定數位智慧安全城市的關鍵基石。