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▲全家門市霜淇淋2支55元，相當於第二支只要6元。（圖／全家提供、記者整理）

或是加上可可脆片(6元優惠加購)， 增添顆粒口感更還原經典巧克力樣貌。



▲7-11「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」買一送一，也可以加6元多脆餅乾。（圖／7-11提供）



超商霜淇淋優惠來了！7-11自即起至9日推出雪淋霜、酷聖霜買一送一優惠，最低25元就能吃到，現省一半。本月雪淋霜主打「黑雷神巧克力風味霜淇淋」，還能加購可可脆片，增添酥脆口感；全家門市霜淇淋2支55元，相當於第二支只要6元，雙十一購物節還有指定時間單支29元。全家霜淇淋限時優惠開跑！11月6日至10日，門市購買霜淇淋不限口味，第2支只要6元，兩支特價55元。本月主打「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，融合美國櫻桃汁的果香，呈現豐富風味層次。此外，購買霜淇淋還可隨機獲得韓星崔始源暖心卡，共有2款，限量7萬張，送完為止。還有阿奇儂X可果美番茄糖葫蘆冰棒買一送一。除了門市優惠，APP隨買跨店取也推出快閃活動，11月7日霜淇淋新品5支特價188元。另外，11月11日至12月4日，每天下午5點至晚間8點59分，霜淇淋單支只要29元，趁指定時段購買也能享有近半價優惠。◾雪淋霜買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾酷聖霜買1送1，5折（原價59元、特價30元）目前雪淋霜口味為「黑雷神巧克力風味霜淇淋」」可以享用原味濃郁風味，