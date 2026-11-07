我是廣告 請繼續往下閱讀

主要機場陸續跟進

為妥善應對日益增加的國際旅客人潮並紓解機場通關壅塞，泰國移民局日前宣布，已將「自動護照查驗閘門」適用對象擴大至33個國家與地區，不過，台灣並不在其中。泰國官方數據顯示，自新制實施後，外國旅客使用自動通關的人次大幅成長185.6％，成效斐然。綜合泰國媒體報導，泰國移民局局長諾帕西（Noppasilp Poonsawat）於4日表示，移民局正與泰國機場公司（AOT）緊密合作，持續推動自動通關系統的擴展計畫，旨在大幅提升旅客入境通關的便利性。根據泰國移民局發布的最新統計，自9月18日新措施上路至10月31日期間，已有高達9萬4760人次的外國旅客體驗了自動通關閘門。日均使用人數從原本的744人次，大幅成長至2125人次，成長幅度高達185.6％。其中以新加坡籍旅客最為踴躍，累計達2萬1684人次；其次為香港1萬4259人次，及韓國9615人次，日本9538人次，馬來西亞6943人次。泰國移民局進一步將適用自動護照查驗閘門的對象擴增至33個國家與地區，凡符合免簽證資格或取得電子簽證（e-Visa）之指定國家護照持有者，均可享用此便利服務。適用名單包括韓國、新加坡、日本、香港、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、澳洲、紐西蘭與加拿大。還有希臘、比利時、馬爾他、斯洛伐克、英國、捷克、葡萄牙、德國、斯洛維尼亞、義大利、丹麥、波蘭、盧森堡、瑞士、愛爾蘭、挪威、法國、拉脫維亞、瑞典、匈牙利、荷蘭、芬蘭、西班牙和奧地利等24個歐洲國家。旅客只需提前完成「泰國數位入境卡」（TDAC）系統登記，系統便會透過電子郵件自動確認並告知其是否具備使用自動通關閘門之資格。目前曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）已配備39座入境自動通關閘門與67座出境閘門。因應邊境開放效益，移民局正積極將此自動化服務進一步擴展至廊曼國際機場（Don Mueang）以及普吉國際機場（Phuket Airport）。官方指出，素萬那普機場在旅遊旺季期間，每日需處理高達19萬名旅客的進出境需求，其中每日平均入境國際旅客即佔約7萬人次。官方預估，隨著自動通關普及化，未來該系統最終將能分流處理全機場入境旅客量的53％，顯著減少人工查驗櫃檯的排隊人潮，升級泰國的邊境通關效率。