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中信兄弟隊長王威晨日前行使自由球員（FA）權利，成為本季唯一一位投入自由市場的球員。王威晨今（7）日現身洲際棒球場舉辦的兄弟球迷感恩會，不少象迷高喊「留下來」，希望這位兄弟精神領袖續留。王威晨坦言，當下知道有FA資格，就決定要行使，也從中發現規則與補償的困難之處，希望未來都可以納入討論。王威晨笑說，宣告FA後手機訊息量暴增，不少隊友希望他續留，但也有其他隊球員向他招手，「像是（陳）傑憲、（陳）冠宇、（郭）阜林等年長球員都有密我。」現年35歲的王威晨，是兄弟傳奇球星「萬人迷」王光輝的兒子，2015年選秀第13輪入隊，本季出賽100場，敲出102安、1轟、47分打點，打擊率2成92。在與兄弟走完2年複數年合約（月薪84萬）後，王威晨在自由球員截止日前宣告行使FA，成為今年球季唯一一位投入自由市場的球員。王威晨在宣告FA後也於社群表達想法，「自由球員權利是每位符合資格球員的權益，也是對球員長期投入與穩定貢獻的一種肯定，很高興看到近年來越來越多球員行使這項權利，讓自由球員制度逐漸受到更多關注與理解，相信對球員的職涯發展、球隊的整體規劃，以及職棒環境的發展，都是正向的事情。」兄弟今日舉行球迷感恩會，王威晨一現身，不少球迷高喊「留下來」。王威晨受訪時談到提出FA的想法，「總冠軍賽期間才請經紀公司幫我查年資，當確定可以行使的時候，我第一個想法，就是想要行使這個權利。」他也坦言，提出FA後，才發現這個模式、規則，還蠻困難的。王威晨直言，「以我個人的觀點，我覺得年限很長，然後轉隊費、補償機制，我個人覺得太難了。」王威晨說，他沒有特別了解國外的規章，「但我覺得（中職FA）很難，要9年年資。我們又不是18歲就打職棒的人，就算18歲打職棒，也要想他有沒有辦法在一軍打到9年。」王威晨認為，這些規則都是未來值得討論的點，「我知道很多討論的聲音，但我不在乎。反正提了就提了，懂的人就懂，這個補償還有一些規則都太難了。」王威晨坦言，提出FA這件事，並沒有跟總教練平野惠一討論過，「我們完全沒有討論過這件事，但我還是很感謝他頒了一個隊內年度MVP給我，當時我真的相當感動。那時候我心中起伏蠻大的，我覺得是真的有……至少總教練知道我在做什麼，這件事我非常在意也非常在乎。」對於提出FA後的下一步，王威晨並不設限，笑說這幾天訊息直接被灌爆，「很多隊友叫我留下，但也很多別隊的叫我過去，像是（陳）傑憲、（陳）冠宇、（郭）阜林等年長球員都有密我。」