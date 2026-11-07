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▲沈伯洋與支持者打招呼。（圖／記者陳明安攝，2026.11.07）

▲李洋、沈伯洋一同登上洋流號。（圖／記者陳明安攝，2026.11.07）

▲沈伯洋在議員候選人陪同下抵達現場。（圖／記者陳明安攝，2026.11.07）

▲沈伯洋展開掃街，民眾早早等候。（圖／記者陳明安攝，2026.11.07）

民進黨台北市長候選人沈伯洋啟動「台北大洋流」車掃計畫，今（7）日下午展開內湖、南港區車掃行程，車隊從內湖區樂活公園出發，運動部長李洋驚喜現身助陣。沈伯洋受訪時表示，他日前跟大家說今天有驚喜，「與我有關係的，就是跟我的名字有關的」，但還沒特別想兩人的口號。沈伯洋下午4時30分展開內湖、南港車掃，本次活動從內湖區樂活公園出發，李洋驚喜現身陪同車掃，現場吸引大批支持者「小水滴」熱情力挺，車掃預計於晚間7時30分抵達終點大湖公園，屆時副總統蕭美琴將到場助講力挺。沈伯洋在選區議員、候選人陪同下抵達現場，支持者紛紛高喊「我的市長沈伯洋」，不過，在沈伯洋受訪時，李洋並未現身，直到沈與支持者打招呼、站上「洋流號」後，李才在最後一刻登上戰車，展開掃街行程。沈伯洋受訪時說，等下大家就知道為何這次要邀請李洋，這其實跟他們在講內湖、南港一些政策有很大關係；至於兩人是否有口號，沈伯洋笑稱，還沒有，他日前跟大家說今天有驚喜，「與我有關係的，就是跟我的名字有關的」，但還沒特別想一些口號，因為他專注在政策上，還沒有想到那一層，他等下來想一下。媒體關切內湖南港為搖擺區，蕭美琴將到場助攻，沈伯洋說，他們現在要逆轉勝，要在每一個區努力，他們沒有因為這邊是搖擺區還是怎樣，就特別來做哪些事。他說，針對大家對內湖、南港需求，他們在政策上提出主張，從選戰走到現在，他們追求接軌在地居民、提出政策，這一點他在選前都不會變。