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黃仁勳最討厭不聽、不理解！關鍵時刻最需要事實

網友秒聯想到「他」！扯出輝達台北總部爭議

首都之戰攻防持續升溫，積極爭取連任的市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋，兩人近期針對市政議題多次交鋒，不過，蔣萬安卻常被批評回答得不符合問題，更因此陷入「問A答B」的嘲諷之中。值得注意的是，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去受訪曾透露，自己最討厭有人不聽清楚問題、無法理解提問，甚至在重要時刻仍不回答，「我幾乎立刻就會被惹毛！」黃仁勳今年1月登上Podcast節目，分享工作理念與管理方式，主持人詢問他在職場上最無法容忍哪些行為？他毫不猶豫地指出，「最討厭有人不聽我的問題、不理解我的問題，在重要的時刻不回答我的問題。當我們面對非常棘手的情況、非常艱難的時刻，我們需要事實。」他也坦言，當自己提出疑問，如果有人不回答，自己就會瞬間被惹毛。黃仁勳進一步強調：「我不明白為什麼那個人沒有體會到這場會議的背景脈絡，我們正在做很重要的事，而且我們是想找出真相，我們想要得到答案，而且得快點到達那裡。」他甚至連續強調了3次「不明白」，而且不知為何，這舉動總是能惹毛自己。最後，黃仁勳更是語帶諷刺地稱「如果有人想惹毛我，這就是方法。」專訪片段如今被挖出重新分享，原PO也將這段談話與台北市長選戰連結，直言：「黃仁勳在這段訪談中談到最討厭的事，我腦海立即、即刻浮現出一個人的臉，該不會黃仁勳腦海也是那個人的臉吧？聽不懂問題、問A答B、不回答問題，根本100%全中！」最後留下3個思考的表情符號，頗有諷刺意味，而該貼文至今吸引超過4萬人朝聖按讚。網友紛紛留言狠酸「原來黃仁勳有被他氣過，看來還在氣」、「感覺這段談話有怒氣」、「應該大家都浮現同一張臉」、「看來他極度厭蠢」、「我當初也是聽不懂，where is the door的含義，現在懂了」、「難怪黃仁勳會公開說，台北市需要很多市民打電話給市長，給市長壓力，市長才會批准輝達在台北市的總部新建案」。