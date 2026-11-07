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民主黨痛批「惡性腫瘤」 共和黨內部立場分歧

共和黨在剛結束的美國期中選舉中遭遇全面慘敗，美國總統川普（Donald Trump）雖一度公開宣稱願與掌握國會多數的民主黨人合作，然而他在週五做出的第一項重大人事布局，卻向政壇釋放出截然不同的強硬訊號。川普宣布任命其長期心腹、作風具爭議的鷹派極右翼幕僚米勒（Stephen Miller），接替威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。這項人事命令非但不是向國會伸出和解的橄欖枝，反而顯示川普可能正在為接下來更激烈的政治攻防做準備。在川普宣布人事變動後，米勒在個人X發文表示，「川普總統是美國歷史上最具變革性的政治領袖，他憑藉一己之力將美國從企圖摧毀它的人手中拯救出來」。米勒稱能夠加入川普團隊是他畢生的榮幸，強調「現在的使命比以往任何時候都更加清楚：傾盡全力支持我們的總統，並捍衛這座偉大的共和國」。《BBC》報導分析，白宮幕僚長作為華府權力金字塔頂端的職務之一，不僅是總統的權力門神、白宮政策議程的制定者，更是對外與國會及各方政治力量協商的總談判代表。川普在宣布這項任命後向記者強調，「米勒從一開始就一直陪伴著我，他完全懂得我的思維」。現年39歲的米勒以推動川普任內激進的移民政策聞名。在川普第二任期內，他之前擔任負責政策的白宮副幕僚長，過往亦涉入美軍在委內瑞拉的軍事行動，以及在加勒比海和東太平洋打擊涉嫌毒品走私船的執法部署。然而，其作風長期引發巨大爭議，相對而言，離任的威爾斯則是以冷靜專業、避開白宮內部人事紛爭與政策劇烈震盪而著稱，威爾斯也曾公開質疑伊朗戰爭與強硬移民政策的決定。消息指出，隨著共和黨在期中選舉潰敗、川普聲勢下滑，加上傳出威爾斯陣營內部人士利用與總統的關係獲取豐厚諮詢合約，川普近幾個月對其態度轉趨冷淡，最終促成白宮權力中樞換角。米勒的走馬上任，無疑為白宮與國會未來的對立埋下了炸彈。在民主黨掌握國會新多數的當下，米勒深具攻擊性的強硬立場將使雙方合作的前景幾乎化為泡影。國會眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）立即在X上發文痛批，「米勒是一名危險的仇外者與輕率的極端主義者，雙手沾滿美國人的鮮血。他在政府中的存在應該像惡性腫瘤一樣被根除」。值得注意的是，米勒此前曾公開譏諷剛在德州勝選的民主黨新科參議員塔拉里科（James Talarico），如今他卻必須與包含塔拉里科在內的參議院民主黨人談判。此外，民調顯示有58％的選民認為川普政府的移民執法已經「過火」，強硬的移民政策更導致拉丁裔選民顯著轉向支持民主黨。即便在共和黨內部，對米勒的評價亦相當兩極。即將退休的北卡羅來納州參議員蒂利斯（Thom Tillis）曾公開重砲批評米勒「無能」，是「川普部分最愚蠢提案的始作俑者」。然而，另一派鷹派要員如猶他州參議員麥克·李（Mike Lee），則高度讚揚米勒是「對抗非法入侵與左翼叛亂的堅定戰士」。隨著國會民主黨人在期中選舉大勝後誓言對川普政府發動全面調查與監督，川普在此刻挑選一名「堅定戰士」接管白宮，似乎已宣示其面對未來兩年政局挑戰時，絕不退讓的對抗姿態。