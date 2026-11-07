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喊話醫師年底要投票 賴清德：讓台灣社會朝「禮運大同篇」方向前進

中華民國醫師公會全國聯合會今（7）日舉行「第79屆醫師節慶祝大會」，而總統賴清德、衛福部長石崇良等人也蒞臨現場。醫師公會全聯會理事長陳相國致詞時提到，除了全體醫師共同推行健康台灣政策、讓民眾更健康，世界看見台灣外，也讓「雙北順起來、台灣順起來好不好？」台下隨即爆出如雷掌聲；而賴清德更喊話，正逢年底選舉，「一定要去投票。」醫師公會今日舉行「第79屆醫師節慶祝大會」，現場超過百名醫師出席，也有眾多醫界重要人士蒞臨。陳相國今日在致詞時提到，除了感謝各醫師們的奉獻，也感謝台灣首位醫師總統賴清德，全力推行健康台灣政策，醫師們一起讓國力變強、民眾更健康，讓世界看見台灣等。最後陳相國更說，最重要一點是，「我們要讓台北、雙北順起來，台灣順起來好不好？」台下爆出如雷掌聲。緊接著，賴清德致詞時則說，自己身為醫界一份子、也能擔任總統，是個人的責任，而身為總統的責任則是應改革台灣的醫療制度，提供更好的空間，給醫療人員發揮理想，照顧民眾，這也是為什麼會成立健康台灣推動委員會的原因。賴清德說，健康台灣深耕計畫5年編列489億，著重在4大面向，包括人才培育、改善醫療服務環境、強化智慧醫療、善盡醫療社會責任等。最終就是希望讓國人、民眾能夠活得更長壽、健康。賴清德也說，除了持續發展經濟、守護國家安全、在人民的照顧讓盼能讓台灣社會未來朝向「禮運大同篇」的方向前進。他話鋒一轉直指，面對這場選舉，「我個人認為，一定要栽培新的世代，才有辦法扛起新的時代。」賴清德表示，自己在各地尋找好的人才，希望得到人民支持，未來承擔縣市發展的責任，並共同為台灣打拚，他更向台下醫師們喊話「敬請各位醫界前輩，年底這場選舉，一定都要去投票」，深化民主、選賢與能，讓國家更好，「拜託大家、敬請大家。」