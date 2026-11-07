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中華職棒中信兄弟「美美」鄭浩均本季狀況起伏不定，最終留下5勝7敗、防禦率5.61的成績，是他返台後成績最不理想的一季。今（7）日回顧本季表現，鄭浩均說，很高興自己在面對低潮時，沒有太負面的想法，一直保有積極態度去解決問題。他坦言，知道網路上許多人關心他，他也會針對問題一個一個去解決，「我接受大家對我的看法，盡量讓把自己做到最好。」鄭浩均今年為了備戰經典賽而提早開季，回歸中職賽場後卻遭遇低潮，一度下二軍調整，整季出賽17場，拿下5勝7敗、防禦率5.61，整體成績是他自2022年返台發展後最差的一年。回顧今年球季，鄭浩均說，「本來狀況都會有起伏，但我比較高興的是，自己在低潮的時候，沒有太負面，我一直保持正面的態度，去面對遇到的問題。」他進一步指出，很高興自己有能力在同個賽季，把問題解決，甚至找到更多新的問題，「有機會一次找到解決的方法。」鄭浩均說，每年都會有不同的經驗、想法，「其實我自己覺得，能做的就是100%做到好，其他就是看結果如何。」鄭浩均坦言，知道網路上關心他的人很多，「大家有幫我找問題，我就一個一個解決。我接受大家對我的看法，盡量把自己做到最好。」被問到休賽季是否會針對技術層面修正，鄭浩均說，「現在我的狀況還沒到專項訓練，還在建立體能。但有在計畫、討論明年需要的方針。」鄭浩均進一步表示，明年給自己的目標，就是希望能夠讓投球的機制更穩定。