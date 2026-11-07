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目標最快在6個月內釐清債務全貌，並優先支付裁判、球員與賽事工作人員的應領款項。

姚仁恭也提出四大營運方向，包括建立嚴謹財務審查與透明化稽核機制、 建立固定賽事行事曆、盤點全國場地並強化轉播、設置專職技術總監，並建立海外球員資料庫，以及深化國際足球組織合作，促進國內外人才雙向交流。

中華民國足球協會今（7）日召開第14屆第一次臨時會員大會並辦理正副理事長與理監事改選。備受矚目的理事長之爭最終落幕，知名建築照明設計師姚仁恭獲得多數會員力挺，在46張團體選票中狂攬31票，以31：15的差距擊敗尋求連任的現任理事長張璨，正式入主中華足協。副理事長則由台新新光金控副董事長魏寶生、前體委會主委戴遐齡及現任副理事長王筱薰三人脫穎而出，組成跨足體育、金融與學界的全新班底。中華足協近年歷經多任理事長更迭，自2022年底鄭文燦轉任行政院副院長請辭後，補選上任的王麟祥亦因健康因素辭職，隨後由張璨出任完成剩餘任期。本次換屆改選重回激烈競爭，長期透過「三三足球公益信託基金」支持偏鄉球隊及菁英球員海外訓練的姚仁恭，選擇搭檔具備深厚金融背景的魏寶生參選，最終以超過三分之二的壓倒性得票高票當選，成功終結足協長期的治理動盪。面對足協錯綜複雜的財務難題，姚仁恭在日前宣布參選的記者會上強調，不會直接接受外界流傳的債務總額，上任後將立即由專業財務團隊進行外部重查，逐筆確認債務名目、契約依據、合法性及形成原因，此外，新任理事長姚仁恭上任後將面臨相當嚴峻的考驗。中華足協近年頻頻爆出行政缺失與治理失靈風波，公信力大打折扣，包含未發放國腳獎金卻先寄出扣繳憑單的假報稅疑雲，以及女足國家隊連署罷免主帥等制度失靈事件。近期最引人關注的，莫過於監察院針對體育署與國訓中心的糾正案。足協在2022至2024年間雖獲得全台協會之冠的5億957萬元補助，卻遭查出轉播費超支高達140%至200%等重大核銷漏洞。就在改選前夕，博斯數位更公開指控遭足協拖欠近2380萬元轉播費。雖然前理事長張璨坦言接手時承受高達6500萬元負債、離任前仍剩5000萬元，但這一連串風波已讓足協聲譽跌至谷底。只盼姚仁恭高票入主足協，能如同他參選政見所述在半年內順利釐清財務黑洞，帶領台灣足球走出陰霾、重塑健全發展的環境。