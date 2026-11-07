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中華民國足球協會今（7）日改選，建築照明設計師姚仁恭以31票擊敗獲得15票的張璨，當選新任理事長。這位68歲、從6歲開始踢球的設計師，也是長年支持偏鄉球隊的贊助者與足球家長。他選前表明，不以短期踢進世界盃為口號，希望從財務紀律、行政效率與人才培育，重整台灣足球的根基。根據足協官方選舉公報，姚仁恭畢業於紐約頂尖的帕森斯設計學校（Parsons School of Design）並取得建築照明碩士，1992年創立大公照明設計顧問事務所至今，作品在兩岸建築界享有盛譽，包括總統府外觀風華再現、台北W酒店，以及2008年北京奧運主場館「鳥巢」與中心區的夜景照明總顧問皆出自其手筆。然而，跨界入主足協並非外行空降。姚仁恭自6歲起便在球場上奔馳，踢球資歷超過60年，即便年近七旬，至今依然維持著每週踢球3次的自律習慣。從早年的熱血球員、長期掏錢扶持基層的資助者，到親自陪伴孩子遠赴英國、德國、美國與日本接受青訓的「足球家長」，姚仁恭歷經各種身分的洗禮，讓他對台灣足球從基層培訓到銜接成人賽事的嚴苛現實與系統性斷層，有著極度深刻且痛心的體悟。相較於過往體壇選戰中充斥的政治算計，姚仁恭在基層的付出早已默默進行多年。他自2014年起便出任「三三足球公益信託基金」監察人，十餘年來低調資助了超過20所偏鄉與原住民學校足球隊，從最基本的球具裝備、隊服、伙食營養補貼，到專業教練聘任與國內外移地訓練，累計受惠選手突破1萬8224人次。他也曾以家長身分，陪伴孩子接觸英國、德國、美國、日本等地的足球培訓環境。這段經驗讓他看見海外養成體系，也更關注台灣球員從基層走向職業舞台時，能否獲得持續的訓練與發展機會。這份長期扎根底層的經驗，成為他本次獲得多數足壇基層代表力挺。在日前的參選記者會上，姚仁恭以「務實前行，穩健升級」定調自己的施政核心。他重話表示，台灣足球過去幾年在方向上明顯走偏，「當前進的道路出了嚴重問題，我們首先該做的不是盲目狂奔，而是必須適時煞車、徹底校正方向，才能真正大步向前。」針對外界最詬病的行政效率低落，姚仁恭更直接點出球迷心中的痛：「現在就連球迷滿心期待想看一場國家隊的正式國際賽，都常常遇到全台找不到任何轉播管道的離譜情況！」他承諾將以嚴格的企業管理經驗導入協會體制，徹底翻新內部部門運作與對外的賽事資訊服務。對於長年壓垮足協運作的數億元巨額負債與拖欠款風波，姚仁恭則展現極度務實的態度，絕不開出「上任立刻全數還清」的民粹支票；他將借重金融界大老魏寶生的財務稽核專業，引進外部獨立審計團隊徹查協會帳務與債務產生的合法性，目標在「最快6個月內釐清全貌」，並將有限資源優先發放給長年遭拖欠血汗錢的球員、裁判與賽事工作人員。