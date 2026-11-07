雙11購物節熱潮持續升溫，超商也加入年末購物商機！OK超商11月11日當天大杯極淬莊園美式、拿鐵限時買2送2，指定零食任選4件111元，還有冷凍滷味買一送一；美廉社特別推出APP一日限時活動，「中杯經典美式（冷/
熱）」買5送6只要175元，平均單杯免16元。
雙11限時一天！OK超商美式、拿鐵買2送2
雙11當天，OKCAFE推出咖啡限時活動，大杯極淬莊園美式、拿鐵指定品項買2送2。且「灣A冰工所×茶匠聯名系列冰棒」同樣限時一天買一送一，包含綠豆鑽包種茶冰棒80g、黑金奶凍仙草茶冰棒80g可選。
OK超商即日起至11月24日期間，OKmart推出多款零食優惠，可樂果古早味88g、卡迪那德州薯條茄汁口味70g、卡迪那洋芋片牛排口味58g，任選4件111元；湖池屋厚切洋芋片北海道玉米濃湯口味61g、鬼斧鹽燒洋蔥牛排口味59g，指定商品加價11元即可多帶1件。此外，77迷你酥100g檸檬、草莓口味任選買1送1。
人氣飲品也有買一送一！冷凍滷味也半價
飲品方面，歐典生機黑糖仙草雙耳飲290g、雪碧汽水無糖600ml、OKchoice Water鹼性水720ml及喬亞無糖黑咖啡180ml，指定品項均推出買1送1。另於11月15日至11月24日加碼推出相撲手脆紫菜12g原味、辣味任選買1送1。
此外，OKchoice指定冷凍滷味同步推出任選買1送1，包括三杯米血、醬燒豆干。
美廉社1111購物節狂歡！咖啡買5送6、單杯免16元
且咖啡控記得把握雙11，即起至11月11日美廉社特別推出APP一日限時活動，「中杯經典美式（冷/
熱）」買5送6只要175元，平均一杯只要16元。活動將於11月11日00:00起全天限時開搶，限量 11,111組，售完為止。
【活動資訊】
◾開賣時間：11/11（三）00:00起全天限時開搶
◾優惠內容：中杯經典美式（冷/熱）買五送六 $175元
◾限量 11,111組，售完為止
◾兌換期限至2026/12/26
◾僅提供線上支付購買，自備飲料杯再享省5元優惠
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雙11當天，OKCAFE推出咖啡限時活動，大杯極淬莊園美式、拿鐵指定品項買2送2。且「灣A冰工所×茶匠聯名系列冰棒」同樣限時一天買一送一，包含綠豆鑽包種茶冰棒80g、黑金奶凍仙草茶冰棒80g可選。
OK超商即日起至11月24日期間，OKmart推出多款零食優惠，可樂果古早味88g、卡迪那德州薯條茄汁口味70g、卡迪那洋芋片牛排口味58g，任選4件111元；湖池屋厚切洋芋片北海道玉米濃湯口味61g、鬼斧鹽燒洋蔥牛排口味59g，指定商品加價11元即可多帶1件。此外，77迷你酥100g檸檬、草莓口味任選買1送1。
飲品方面，歐典生機黑糖仙草雙耳飲290g、雪碧汽水無糖600ml、OKchoice Water鹼性水720ml及喬亞無糖黑咖啡180ml，指定品項均推出買1送1。另於11月15日至11月24日加碼推出相撲手脆紫菜12g原味、辣味任選買1送1。
此外，OKchoice指定冷凍滷味同步推出任選買1送1，包括三杯米血、醬燒豆干。
且咖啡控記得把握雙11，即起至11月11日美廉社特別推出APP一日限時活動，「中杯經典美式（冷/
【活動資訊】
◾開賣時間：11/11（三）00:00起全天限時開搶
◾優惠內容：中杯經典美式（冷/熱）買五送六 $175元
◾限量 11,111組，售完為止
◾兌換期限至2026/12/26
◾僅提供線上支付購買，自備飲料杯再享省5元優惠