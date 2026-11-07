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台股近期劇烈震盪，投資人看著帳面一片綠哀鴻遍野，陳珮騏也難逃持股下跌，連自己看好的無人機概念股都跟著重挫。不過，她今（7）日出席「皇燕の惠代言人記者會」，談到賠錢心情仍相當淡定，甚至笑稱看到「極光」很開心，「看到一片紅的時候怎麼加碼？一定是看到綠的時候！」透露這兩天已趁跌勢投入約10至20萬元追買。陳珮騏表示，自己主要投資電子、高科技類股，也持有少量ETF。雖然這波跌勢讓帳面跟著縮水，她仍把綠油油的盤面視為進場機會，選擇分批加碼。她強調自己不碰缺乏基本面的低價股，挑選標的時會集中研究幾個熟悉的產業，確認公司具有實際研發能力及發展方向，至少不會最後變成「壁紙」。她也不輕信市場流傳的明牌，「很多片面消息真的不要相信」，每次投資前都會親自查找資料、驗證資訊，買得安心才會進場。談到目前持股，陳珮騏表示滿意的是雷虎。她表示今年初注意到國防預算及無人機產業發展，當下抱著愛國情操買進2、3張，當時股價仍相對低。儘管雷虎這幾天同樣出現下跌，她並未因此急著停損。陳珮騏坦言，自己沒有太多閒錢投入股市，過去幾年除了拍戲，也曾透過投資補足拍一檔、休一檔期間的收入，但不會頻繁追逐市場熱門題材，而是鎖定少數熟悉的公司長期觀察。雖然趁低點投入10至20萬元加碼，陳珮騏坦言自己的存款幾乎都花在動物救援。多年來投入救援、收編及照顧老病犬的費用，累計已超過5000萬元，「比我現在住的房子還貴，所以我完全沒有存款。」她目前照顧的兩隻毛小孩都已約16歲，其中Yumi罹患罕見疾病，只要一有空，她便守在身旁照護。日前帶毛小孩檢查、拿藥便花掉3萬多元，兩隻一起準備一、兩個月的藥物，費用更高達5萬元，連醫院護理師都提醒她：「媽媽，妳要努力賺錢，妳越來越辛苦了。」陳珮騏表示，未來不會再進行大規模救援，也無意成立基金會，但仍會從消費及代言選擇落實動保理念，盡量使用不傷害動物的產品。