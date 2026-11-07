日本從11月1日起實施全新的退稅規定，是近十年來日本對觀光退稅制度最大的改革，但除了剛上路有台灣遊客去發現線上退稅要輸入信用卡安全碼有疑慮之外，最近有民眾選擇現金退款竟然發現「金額會去掉尾數」，讓不少人直呼：「去尾數真的太離譜了啦！根本不講武德」、「就已經收手續費了還去尾數，日本吃相真的不要這麼難看耶！」苦主真的超級多。
日本退稅新制根本不講武德！遊客傻眼選現金退稅「尾數直接被吃掉」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「去日本選現金退稅會去尾數，只會給千元、百元^_^」，只見貼出的影片中，該網友本來應該要退稅9935元，結果準備要退稅時，下方一欄竟然寫著「去尾數調整後的退稅金額9900元」，讓她感到超級傻眼。
貼文曝光後，不少最近剛去日本的苦主也表示「就是不敢填安全碼選現金退款，結果去尾數到底是.....」、「日本正在實現，如果全世界的人都給我1塊錢政策」、「真的爛到爆，吃相超級難看，日本旅客這麼多，想從遊客上撈也不用這麼明顯」、「一個人少給幾塊錢，一年日本有4000萬遊客，就算不是人人退稅也很可觀」、「我就是那位799元被扣99元的人」、「完全不講武德，我1088元只拿到1000元，氣到不行」。
日本退稅「選現金」先搞懂2種機台！運作模式、手續費、去尾數規則一次看
然而旅日專家「林氏璧」也在臉書表示，想要退現金的民眾，要先搞清楚自己去的機場是什麼機台、買的店家是什麼退稅系統，也並不是每個店家都能使用退稅服務。以目前日本機場兩種機台，「Cash JAPAN」支援Global Blue、J-TaxRefund、JPrefund；而「Self Tax Refund」則支援J-TaxRefund和JPrefund。意即就是如果該機場沒有「Cash JAPAN」機台的話，像是羽田機場、那霸機場，店家使用Global Blue退稅平台是無法提供退現金的哦！
林氏璧提到，手續費部分「Cash JAPAN」較低，店家手續費0，退稅額10%，Cash JAPAN收未稅額的1%；店家手續費1%，退稅額9%，Cash JAPAN收未稅額的0.9%，是以50日幣原單位進行進位或者捨去，不是無條件捨去；「Self Tax Refund」方面，不管怎樣都是收未稅額的1.1%，且100以下尾數會捨去。
也就是說，假設你使用的是「Cash JAPAN」退稅現金來看的話，如果計算出來943元就會變成950元；如果是924元則會捨去尾數；如果是975元以上未滿1000就會進位到1000元；如果你用的是「Self Tax Refund」則是無條件捨去任何尾數，只有鈔票給付。《NOWNEWS》記者認為以現在的匯率來看，最多也就是被吃20元台幣，如果真的不想冒風險填安全碼線上退稅的話，就算被吃20元也總比冒被盜刷風險還要好，民眾最近如果要去日本旅遊，就要自己取捨好。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「去日本選現金退稅會去尾數，只會給千元、百元^_^」，只見貼出的影片中，該網友本來應該要退稅9935元，結果準備要退稅時，下方一欄竟然寫著「去尾數調整後的退稅金額9900元」，讓她感到超級傻眼。
貼文曝光後，不少最近剛去日本的苦主也表示「就是不敢填安全碼選現金退款，結果去尾數到底是.....」、「日本正在實現，如果全世界的人都給我1塊錢政策」、「真的爛到爆，吃相超級難看，日本旅客這麼多，想從遊客上撈也不用這麼明顯」、「一個人少給幾塊錢，一年日本有4000萬遊客，就算不是人人退稅也很可觀」、「我就是那位799元被扣99元的人」、「完全不講武德，我1088元只拿到1000元，氣到不行」。
日本退稅「選現金」先搞懂2種機台！運作模式、手續費、去尾數規則一次看
然而旅日專家「林氏璧」也在臉書表示，想要退現金的民眾，要先搞清楚自己去的機場是什麼機台、買的店家是什麼退稅系統，也並不是每個店家都能使用退稅服務。以目前日本機場兩種機台，「Cash JAPAN」支援Global Blue、J-TaxRefund、JPrefund；而「Self Tax Refund」則支援J-TaxRefund和JPrefund。意即就是如果該機場沒有「Cash JAPAN」機台的話，像是羽田機場、那霸機場，店家使用Global Blue退稅平台是無法提供退現金的哦！
林氏璧提到，手續費部分「Cash JAPAN」較低，店家手續費0，退稅額10%，Cash JAPAN收未稅額的1%；店家手續費1%，退稅額9%，Cash JAPAN收未稅額的0.9%，是以50日幣原單位進行進位或者捨去，不是無條件捨去；「Self Tax Refund」方面，不管怎樣都是收未稅額的1.1%，且100以下尾數會捨去。