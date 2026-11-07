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日本退稅新制根本不講武德！遊客傻眼選現金退稅「尾數直接被吃掉」

該網友本來應該要退稅9935元，結果準備要退稅時，下方一欄竟然寫著「去尾數調整後的退稅金額9900元」，讓她感到超級傻眼。

日本退稅「選現金」先搞懂2種機台！運作模式、手續費、去尾數規則一次看

「Cash JAPAN」支援Global Blue、J-TaxRefund、JPrefund；而「Self Tax Refund」則支援J-TaxRefund和JPrefund。

是以50日幣原單位進行進位或者捨去，不是無條件捨去；「Self Tax Refund」方面，不管怎樣都是收未稅額的1.1%，且100以下尾數會捨去。

▲日本退稅新制上路，其中選擇現金退稅的民眾，如果是選到「Self Tax Refund」機台退稅的話，就會無條件被去尾數；「Cash JAPAN」則是以50日幣原單位進行進位或者捨去。（圖／日本自助旅遊中毒者臉書）

最多也就是被吃20元台幣，如果真的不想冒風險填安全碼線上退稅的話，就算被吃20元也總比冒被盜刷風險還要好