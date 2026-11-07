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▲屬龍、屬蛇、屬豬及屬牛的人，分別要掌握「收、換、立、接」4大方向。（圖／AI生成）

11月7日迎來立冬，隨著季節轉換，12生肖的職場運勢也出現變化！命理分析指出，進入11月後，職場上的工作節奏將有所不同，過去進展緩慢的事情有機會逐漸出現轉機，接下來半個月也適合重新整理工作、調整做事方式。其中，屬龍、屬蛇、屬豬及屬牛的人，分別要掌握「收、換、立、接」4大方向，其他生肖也有適合提出想法、爭取機會及改善人際關係的好時機。屬龍的人過去半年可能承擔不少工作，手邊任務越積越多，容易讓自己忙得分身乏術。11月14日是屬龍適合留意的日子，未來半個月建議重新整理工作內容，釐清哪些事情最重要，不必什麼都自己扛，適時分配工作、集中精神處理重要任務，反而更容易做出成績。屬蛇的人過去半年在熟悉的工作模式中逐漸站穩腳步，但也可能因為習慣相同的做事方式，讓工作缺少新的突破。11月15日是屬蛇適合留意的日子，接下來半個月不一定要換工作或轉換跑道，可以先改變做事方法。例如，原本習慣獨自完成的任務，可以試著與同事分工；過去總是等待主管指示，也可以主動提出自己的想法，爭取更多表現機會。屬豬的人進入一年一度的本命月，這段時間適合重新整理自己的職場定位。屬豬的人通常做事認真，也能完成不少工作，但有時不擅長表達自己的成果，明明付出很多，卻沒有讓主管或同事充分了解。未來半個月建議整理今年完成的工作與具體成績，主動讓別人知道自己的專長與能力，增加被看見的機會。屬牛的人未來半個月有機會遇到願意幫助自己的貴人，11月12日、16日及20日都是值得把握的日子。屬牛的人做事比較謹慎，遇到新的工作或合作機會時，往往會先考慮很多，擔心自己是否適合，但有時猶豫太久，機會就被別人搶走。這段時間不妨更積極一點，遇到值得爭取的任務或合作，可以先把握機會，再一步步規劃執行方式。◾屬鼠：11月11日適合主動提出工作想法，向主管表達自己的計畫。◾屬虎：11月12日適合主動爭取工作機會，展現自己的能力。◾屬兔：11月13日適合做重要決定，也適合與主管討論工作條件。◾屬馬：11月16日適合整理工作成果，主動展現自己的表現。◾屬羊：11月17日適合完成手邊工作，將尚未處理好的事情收尾。◾屬猴：11月14日適合重新分配工作，把累積已久的任務交給適合的人處理。◾屬雞：11月18日、19日工作運勢逐漸好轉，前幾天先把手邊工作做好，不必急著表現。◾屬狗：11月13日適合主動與同事溝通，化解過去累積的誤會或不愉快。