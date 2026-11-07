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由中職全壘打王「大師兄」林智勝發起的2026年第四屆【益球智勝 原力榮耀】林智勝公益高爾夫球名人賽，於11月6日在東華菁英高爾夫俱樂部盛大開打。本屆賽事特別攜手「台灣飛人」陳信安，將關懷觸角正式由基層棒球拓展至籃球領域；在各界企業力挺、體壇巨星珍藏品競標與熱心人士補足差額的溫情相助下，整場活動共募得高達310萬元善款，全數款項將不扣除任何成本，直接捐予「社團法人中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會」，為偏鄉孩子的運動夢想注入最強大後盾。邁入第四屆的名人賽號召力驚人，今年公益晚宴特別迎來今年告別職業賽場的兩大體壇傳奇——「野獸」林志傑與「台灣轟炸基」陳鏞基，兩人慷慨捐出職業生涯珍藏紀念物品投入現場義賣競標。發起人林智勝更熱血加碼，捐出今年味全龍隊總冠軍賽假日版實戰球衣，以及上半季封王客場實戰球衣共兩件無價戰袍，引爆現場熱烈競逐。在壓軸的晚宴拍賣環節中，最後階段更在善心人士現場大方補足116270元差額的溫暖助力下，讓本屆總善款數字順利湊齊整整310萬元，寫下跨界公益的美麗篇章。球場上的切磋同樣星光熠熠，大會特別安排「原棒協F3」林智勝、陳鏞基、王勝偉，攜手「棒球情人」高國輝，以及女子高球好手戴佑珊、陳伶潔親自坐鎮關卡，與參賽球友同場競技互動。此外，田壘、呂政儒、林子偉、郭嚴文、林冠綸、王志群、彭婕、范玉禹等體育名將，以及曾國城、楊大正、翁滋蔓、竇智孔、民雄、陳志強等藝人好友亦齊聚力挺。為了讓無法到場的民眾共襄盛舉，賽事今年首度推出「線上公益認購計畫」，除了大師兄親筆簽名紀念高爾夫球外，更精準針對偏鄉基層球隊實際短缺需求，募集棒壘球發球機、打擊防護網、練習球，以及籃球球衣、計時計分器等硬體裝備，由原棒協統籌捐贈，實際改善偏鄉學童的訓練環境。林智勝賽後感性表示，這4年下來讓他深刻體會到，只要大家願意共同投入，就能為孩子多做一些事；未來期望能持續串聯不同運動與社會資源，不只是一年舉辦一場球賽，而是要真正走進偏鄉孩子的生活，陪伴他們在熱愛的運動道路上勇敢逐夢。