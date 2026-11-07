中央氣象署預報員張承傳表示，明（8）日東北季風減弱，全台天氣晴到多雲，白天高溫上看32度，下周一（11月9日）迎來入秋以來較強的一波東北季風，桃園以北、大台北及宜蘭降雨明顯，局部恐有較大雨勢，最冷時間落在下周一深夜至下周二清晨（11月10日），中部以北低溫下探16度，北台灣白天也僅剩20度左右。
明天天氣晴到多雲 白天溫暖舒適
張承傳說明，明天白天東北季風稍微減弱，全台天氣晴到多雲，僅東部有零星降雨，白天高溫各地都有27至32度，不過明天晚間，東北季風又會逐漸增強，桃園以北會逐漸出現零星降雨。
下周東北季風偏強 北東又濕又冷
張承傳指出，下周一將迎接今年入秋以來較強的一波東北季風，也是近期降雨最明顯的一天，大台北、宜蘭全天持續有陣雨發生，並有局部較大雨勢出現的機率，桃園以北、花東地區同樣有短暫雨，中南部地區則維持多雲到晴，北部民眾出門請務必隨身攜帶雨具備用。
全台氣溫將明顯下滑，最冷時間點落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北與東北部低溫普遍降至16至17度，部分局部地區甚至可能再低1至2度。下周二與下周三白天，北部高溫僅剩20度左右，整體感受濕涼偏冷，中南部早晚也明顯偏涼。
查帕卡颱風生成 路徑對台無影響
張承傳提及，下周四、下周五東北季風逐漸減弱，各地氣溫將會明顯回升，白天高溫可重回27至30度，整體水氣減少後，各地多轉為多雲到晴的天氣，僅大台北與東半部有零星短暫雨，隨後環境風向轉為偏東風，天氣將持續保持穩定，民眾可把握下周後期的好天氣進行戶外活動或換季衣物整理。
此外，查帕卡颱風已經生成，路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸轉彎，過程中還是會經過比較溫暖的海面，因此有機會在明後兩天升級為中颱，不過距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
張承傳說明，明天白天東北季風稍微減弱，全台天氣晴到多雲，僅東部有零星降雨，白天高溫各地都有27至32度，不過明天晚間，東北季風又會逐漸增強，桃園以北會逐漸出現零星降雨。
張承傳指出，下周一將迎接今年入秋以來較強的一波東北季風，也是近期降雨最明顯的一天，大台北、宜蘭全天持續有陣雨發生，並有局部較大雨勢出現的機率，桃園以北、花東地區同樣有短暫雨，中南部地區則維持多雲到晴，北部民眾出門請務必隨身攜帶雨具備用。
全台氣溫將明顯下滑，最冷時間點落在下周一深夜至下周二清晨，中部以北與東北部低溫普遍降至16至17度，部分局部地區甚至可能再低1至2度。下周二與下周三白天，北部高溫僅剩20度左右，整體感受濕涼偏冷，中南部早晚也明顯偏涼。
張承傳提及，下周四、下周五東北季風逐漸減弱，各地氣溫將會明顯回升，白天高溫可重回27至30度，整體水氣減少後，各地多轉為多雲到晴的天氣，僅大台北與東半部有零星短暫雨，隨後環境風向轉為偏東風，天氣將持續保持穩定，民眾可把握下周後期的好天氣進行戶外活動或換季衣物整理。
此外，查帕卡颱風已經生成，路徑將通過關島北方海面，朝日本南方海面移動，之後逐漸轉彎，過程中還是會經過比較溫暖的海面，因此有機會在明後兩天升級為中颱，不過距離台灣最近時仍有約1500公里，對台灣無直接影響，但下周二至周四可能為東部及恆春半島帶來長浪。