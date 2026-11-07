以強烈個人風格與創新日式料理風靡全球的米其林星級主廚 Akira Back，宣布旗下同名旗艦餐廳「Akira Back Taipei」將於 2026年11月11日盛大開幕！餐廳位在「臺北洲際酒店」2樓，臺北洲際酒店表示，Akira Back品牌遍佈全球大城市，包含巴黎、香港、杜拜、首爾、羅馬等，此次臺北店則將主打融合東方底蘊與西洋創意的跨界美食（ Cuisine），餐廳設計訴求「餐飲劇場」。即日起，「Akira Back Taipei」全面開放線上預約訂位。
臺北洲際酒店在今年10月開幕，當時也有5家餐廳隨之面客，如今第二波餐廳名單揭曉，迎來「Akira Back Taipei」，酒店表示，Akira Back的全球分店訴求是獨一無二的存在，還曾被 Prix Versailles 評選為「全球最美餐廳」之一，本次選址於臺北洲際酒店二樓，空間同樣獨特，窗外可見「臺北大巨蛋」，並規劃為「餐飲劇場」，牆上更有主廚媽媽畫作復刻，將美食、藝術與現場表演完美交融。
原是職業滑雪板選手 首爾出生、美國長大
主廚 Akira Back 有著特殊背景，還未步入餐飲前，他曾是一位享譽國際的職業滑雪板選手。他出生於韓國首爾、成長於美國科羅拉多州阿斯彭（Aspen）。結束運動員生涯轉投入廚藝世界時，接受了極其嚴謹的傳統日式料理訓練，並在美國多元文化融合的環境中逐步淬鍊出個人專屬的料理哲學。
創意披薩以薄餅加鮪魚刺身等做成 盤底有驚喜
Global & Fun 是「Akira Back 」的核心精神，獨樹一格的「fun dining」與Akira Back Cuisine。來到這裡別忘記點一份獨有做法的「招牌鮪魚披薩 AB SIGNATURE PIZZA」，是Akira Back 風靡全球的代表作，以極致酥脆的獨家薄餅鋪底，鋪上肉質細嫩的薄切鮪魚刺身、奢侈地淋上芬芳白松露油，最後點綴微型紫蘇葉，外觀精緻、口感層次分明，盤子底部還印製色彩斑斕的抽象畫，那是主廚母親（Young Hee Back）的親筆畫作，也是他為賓客用餐準備的小驚喜。
「岩蝦天婦羅ROCK SHRIMP TEMPURA」同樣也是深受全球饕客喜愛的經典前菜，嚴選鮮美彈牙的蝦肉，裹上輕盈的麵衣炸至金黃酥脆，再裹滿韓式辣椒美乃滋，外酥內嫩、甜辣交織的豐富層次，令人一試上癮。
更別錯過「48小時慢燉牛小排 48-HOUR WAGYU SHORT RIB」，是主廚個人最為鍾愛的料理之一，其靈感源自他童年時期母親經常為他烹製的傳統「韓式燉牛小排」。牛小排精心慢燉長達 48 小時，使其肉質極致柔軟、入味深刻。
▪️餐廳資訊：
店名：Akira Back Taipei
地址：台北市信義區忠孝東路四段 535 號 2 樓（臺北洲際酒店 2F）
電話：(02) 7702-5855
店休：週二
線上訂位：inline訂位平台
林口亞昕福朋喜來登酒店有米其林主廚客座 中西融合料理
林口亞昕福朋喜來登酒店則是宣布，旗下中餐廳「聚味軒」將於11月13日(五)、14日(六)推出「星耀林口 聚味領航」限定饗宴，邀請四度獲得米其林一星肯定的主廚吳定祐(Chef Darius)客座，與聚味軒主廚李聖涵攜手合作。
吳定祐自12歲起鑽研法式料理，2021年以26歲之齡摘下米其林一星，成為當時台灣最年輕的米其林星級主廚；其後主理台北法式餐廳，自2024年起連續三年獲《臺灣米其林指南》一星肯定。2023年獲頒第二屆500Young餐飲類「永續經典感獎」，2025年再拿下500盤「未來之星獎」，是台灣當代法餐不容忽視的新世代。
兩位主廚以「山海尋味」為主軸，融合法式料理的細緻優雅與中菜的醇厚豐盈，依「由海入山」的脈絡設計8道料理，食材包含干貝、雪蟹、鮑魚、高地和羊等。
法餐與中餐主廚聯手，菜色很令人玩味，他們倆提到，法式料理以細膩層次與精準技藝演繹食材之美，中菜則以火候與香氣堆疊風味深度。
以冷前菜「翠露雪蟹綴繁星」來說，鮮甜雪蟹肉結合翠綠甜豆與絲滑酪梨醬，佐以青檸蘋果羅勒凍及山楂醬，交織清新果酸與海洋鮮韻；並搭配中式煙燻海蜇頭的爽脆口感與魚子醬點綴提鮮，展現中法食材交融細膩風味。
也有主菜「瑞祥金筵富貴香」，則是選用高地和羊肉，質軟嫩、羶味輕盈。兩位主廚以中式扎實的火候煎製羊排，搭配法式精準的醬汁技藝，將鎮江醋融入經典肉汁，外香內嫩，風味深邃；同盤另以燉羊膝搭配隨盤附上的刈包，演繹台式「虎咬豬」，一份羊肉呈現兩種滋味，也完美融合中西元素。「星耀林口 聚味領航」米其林一星主廚客座餐宴即日起接受預訂，最低每人4980元＋10%起。
▪️「星耀林口 聚味領航」米其林一星主廚客座餐宴相關資訊
時間: 2026年 11月13日(五)晚餐、11月14日(六)晚餐
地點: 林口亞昕福朋喜來登酒店 聚味軒 2F
餐費: 每位4980元＋10%、6068元＋10%（含3杯精選Wine Pairing)
內容: 8道限定料理+迎賓調飲+餐後茶
席次: 每場限量 50 席（預約制）
聚味軒訂位專線：02-7727-6993
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
主廚 Akira Back 有著特殊背景，還未步入餐飲前，他曾是一位享譽國際的職業滑雪板選手。他出生於韓國首爾、成長於美國科羅拉多州阿斯彭（Aspen）。結束運動員生涯轉投入廚藝世界時，接受了極其嚴謹的傳統日式料理訓練，並在美國多元文化融合的環境中逐步淬鍊出個人專屬的料理哲學。
Global & Fun 是「Akira Back 」的核心精神，獨樹一格的「fun dining」與Akira Back Cuisine。來到這裡別忘記點一份獨有做法的「招牌鮪魚披薩 AB SIGNATURE PIZZA」，是Akira Back 風靡全球的代表作，以極致酥脆的獨家薄餅鋪底，鋪上肉質細嫩的薄切鮪魚刺身、奢侈地淋上芬芳白松露油，最後點綴微型紫蘇葉，外觀精緻、口感層次分明，盤子底部還印製色彩斑斕的抽象畫，那是主廚母親（Young Hee Back）的親筆畫作，也是他為賓客用餐準備的小驚喜。
更別錯過「48小時慢燉牛小排 48-HOUR WAGYU SHORT RIB」，是主廚個人最為鍾愛的料理之一，其靈感源自他童年時期母親經常為他烹製的傳統「韓式燉牛小排」。牛小排精心慢燉長達 48 小時，使其肉質極致柔軟、入味深刻。
店名：Akira Back Taipei
地址：台北市信義區忠孝東路四段 535 號 2 樓（臺北洲際酒店 2F）
電話：(02) 7702-5855
店休：週二
線上訂位：inline訂位平台
林口亞昕福朋喜來登酒店有米其林主廚客座 中西融合料理
林口亞昕福朋喜來登酒店則是宣布，旗下中餐廳「聚味軒」將於11月13日(五)、14日(六)推出「星耀林口 聚味領航」限定饗宴，邀請四度獲得米其林一星肯定的主廚吳定祐(Chef Darius)客座，與聚味軒主廚李聖涵攜手合作。
吳定祐自12歲起鑽研法式料理，2021年以26歲之齡摘下米其林一星，成為當時台灣最年輕的米其林星級主廚；其後主理台北法式餐廳，自2024年起連續三年獲《臺灣米其林指南》一星肯定。2023年獲頒第二屆500Young餐飲類「永續經典感獎」，2025年再拿下500盤「未來之星獎」，是台灣當代法餐不容忽視的新世代。
法餐與中餐主廚聯手，菜色很令人玩味，他們倆提到，法式料理以細膩層次與精準技藝演繹食材之美，中菜則以火候與香氣堆疊風味深度。
以冷前菜「翠露雪蟹綴繁星」來說，鮮甜雪蟹肉結合翠綠甜豆與絲滑酪梨醬，佐以青檸蘋果羅勒凍及山楂醬，交織清新果酸與海洋鮮韻；並搭配中式煙燻海蜇頭的爽脆口感與魚子醬點綴提鮮，展現中法食材交融細膩風味。
時間: 2026年 11月13日(五)晚餐、11月14日(六)晚餐
地點: 林口亞昕福朋喜來登酒店 聚味軒 2F
餐費: 每位4980元＋10%、6068元＋10%（含3杯精選Wine Pairing)
內容: 8道限定料理+迎賓調飲+餐後茶
席次: 每場限量 50 席（預約制）
聚味軒訂位專線：02-7727-6993
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！