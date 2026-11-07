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臺北台新戰神今（7）日於主場和平籃球館迎來主場開幕戰，面對衛冕軍福爾摩沙夢想家的強勢挑戰，戰神展現極為均衡的團隊火力，除了林庭謙18分的發揮，本土長人陳冠全也有11分入帳，是這兩個賽季以來的新高。從比賽開局便一路掌握主導權，雖然末節一度遭受夢想家反撲逼近，但靠著關鍵時刻穩定防守與進攻，終場以103：90成功扳倒夢想家，在主場球迷面前收下亮眼的「圖齊時代首勝」。比賽首節雙方打得難分難解，戰神靠著洋將麥基與馬利合力攻下17分；夢想家則由霍爾曼獨得10分強勢抗衡，首節打完戰神僅以26：25微幅領先。進入第二節後，戰神當家球星林庭謙火力全開，單節下起三分雨飆進3記外線狂砍13分，一舉甩開對手纏鬥；反觀夢想家進攻端徹底熄火，戰神抓住機會趁勢拉開比分，半場結束取得56：46的雙位數領先優勢。易籃再戰，夢想家進攻端持續找不到解答，單節外線9投僅1中且伴隨5次致命失誤，完全無法有效追分。戰神則穩紮穩打掌控比賽節奏，在攻守兩端持續加壓，三節結束將領先優勢擴大至78：62、帶著16分安全距離進入第四節。決勝節前段戰神持續維持大幅領先，但夢想家主控林俊吉展現韌性飆進外線，一度率隊將落後分差逼近至個位數。關鍵時刻戰神及時回神，隨即打出連續反擊止血，未給對手逆轉機會，最終以13分之差順利在主場開紅盤。賽後，林庭謙說：「我覺得這是對我們很關鍵的一場勝利，第一個主場可以拿下，對我們的信心有很大的幫助。這場球就像剛剛教練講的一樣，澎澎（陳冠全）扮演很關鍵的角色。他在有限的時間裡面打出很高的效率，然後在第一時間做對的決策來幫助球隊，所以很開心有這樣的老大哥在球隊上。」談到自己在TPBL的執教首勝，圖齊沒有多談自己的心情只說：「這是一場精彩的比賽，也是令人難忘的一天。」同時他也特別誇獎今天拿下11分的陳冠全：「他第一場比賽沒上，但第二場比賽就表現的非常出色。他的表現非常精彩，不僅是得分，在場上的其他方面也做得很好。」最後圖齊也說因為陳冠全是國家隊的一員，所以自己和陳冠全、林庭謙、雷蒙恩以及丁聖儒都有著特殊的感情。