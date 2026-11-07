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藍白心結有望解開？吳怡萱透露：支援蔣萬安大遊行

被告誡黨紀處分！趙少康當場回嗆：我才不在乎開除

台北市長蔣萬安近來頻頻向白營釋出善意，民眾黨創黨主席柯文哲昨（6）日更隔空詢問，8日是否有空替竹北市長候選人邱臣遠站台，他則正面回應「一定互相支援」。對此，前中廣董事長趙少康昨在《少康戰情室》節目中表態，自己將會去支持邱臣遠，不畏懼恐因此遭到國民黨黨紀處分，更當場撂話：「開除就開除！我才不在乎！」強調藍白合作至關重要，不能因小失大。民眾黨台北市議員候選人吳怡萱分析，柯文哲這次向蔣萬安提出的邀請，看似只是詢問有沒有時間到竹北走一趟，實際上是希望站在支持者的立場，逐步化解藍白之間的心結。她認為，部分民眾黨支持者對國民黨仍有疙瘩，雖然台北的情況可能已逐漸緩和，但竹北仍需要時間慢慢鬆開一點，柯文哲此舉正是希望透過釋出善意，讓雙方關係再往前推進一步。至於蔣萬安是否前往竹北站台，吳怡萱表示，目前仍由柯文哲持續思考與討論，但現階段雙方累積善意相當重要。她也透露，民眾黨內部正在討論11月14日蔣萬安大型遊行的安排，包括民眾黨可以扮演什麼角色，以及議員候選人能提供哪些合作與支援，相關細節都還沒有定案。節目中，趙少康聽到吳怡萱提及竹北，隨即主動說：「我就預告一下，我要去！」他表示，邱臣遠過去來上節目時的表現很好，不過，前國民黨文傳會主委尹乃菁立刻提醒，此舉恐遭到黨紀處分，趙少康卻毫不退讓，當場回嗆：「開除就開除！就被開除，我才不在乎妳開除我呢！」他強調，眼前最重要的是促成藍白合作，不要因小失大。趙少康進一步解釋，竹北原本就不是國民黨執政的地方，目前由民進黨籍市長鄭朝方掌握，雖然國民黨提名的人選條件也不錯，可是現在為了竹北，影響藍白合作，其他地方就很慘啊！趙少康提到，邱臣遠先前邀請時，自己就已答應前往，雖然不少人提醒可能因此受到黨紀處分，但他仍不改決定，甚至撂下狠話：「處分就處分，又怎樣呢？處分好了，開除好了！求仁得仁。」