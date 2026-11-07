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▲德國一名62歲女教師從2009年起請病假，16年來從未回校上課，卻照領全薪 （圖／截自t-online）

這份工作也太爽了吧！德國一名62歲女教師從2009年起以生病為由請假，長達16年都沒有踏進校園一步，薪水卻一毛沒少，累計領走近25萬歐元（約新台幣913萬元）。更誇張的是，她請病假期間疑似另外經營自然療法、護膚乳霜生意，還跑去玩水肺潛水。如今她被控詐欺，並涉嫌偽造2份醫療證明。綜合外媒報導，這名女教師任職於德國西部韋瑟爾（Wesel）的一所職業學校，當地鄰近荷蘭邊境。她自2009年起以慢性疾病及心理問題為由請病假，此後持續提交病假證明，一次又一次延長，從未返回學校任教。報導指出，她每月薪資約5051至6174歐元，折合新台幣約18萬至22萬元，16年來照領全薪。外媒還爆料，她在德國西北部的杜伊斯堡（Duisburg）擁有兩間公寓。依照德國規定，教師請病假滿3個月後，應接受獨立醫療評估，確認是否還適合工作。但這名女教師的病假卻一再獲准延長，長期無人察覺異狀。直到2024年學校管理階層更替，內部稽核才發現這項重大疏失。更離譜的是，2015年接任的前任校長，從來沒有見過這名教師，甚至不知道她名義上還是學校的教職員。案件曝光後，她任職的北萊因－西發利亞邦政府要求她接受健康檢查，她不但拒絕配合，還試圖對學校管理階層提告。不過，她提出的申訴全數遭到駁回，醫療檢查仍將照常進行。邦教育部長費勒（Dorothee Feller）坦言，自己從未遇過類似案件，對此事有許多疑問。至於這名教師是否需要吐回多年來領取的薪水，目前仍有難度。報導指出，由於時間已經過了很久，要證明她當年謊報病情並不容易。不過，她請病假期間疑似持續從事自然療法相關工作，讓外界質疑她當時是否真的無法上班。此案在德國引發熱議，不少網友嘲諷「這才是真正的財富自由」，也有人痛批公部門審查形同虛設，讓納稅人的血汗錢白白流失。