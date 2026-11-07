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▲台灣足球若仍停留在依賴補助與封閉競爭，派系爭奪資源的惡性循環難有終結。（圖／名古屋亞運籌備會提供）

▲台灣足球歷經多年內耗，許多願意投入的企業與個人相繼離去；改選之後最該被驗收的成績，是能否走向職業化，並把行政與財務全面制度化。（圖／中華足協提供）

姚仁恭以31票當選中華足協理事長，魏寶生等人出任副理事長，台灣足球迎來新團隊。然而，回顧過去十多年的足協發展史，每一次的選舉似乎都只是將同樣的問題重新包裝，換了一批人馬再度上演。台灣足球需要的，從來不是另一位充滿熱情的「救世主」，而是徹底根除人治色彩的「制度化」，以及或許是唯一能終止派系惡鬥的終極解方——「職業化」。遙想當年中華職棒草創之初，業餘棒球界也曾出現震耳欲聾的反對聲浪，擔憂職業化將帶來不可挽回的災難。然而，時至今日，職棒產業所創造的龐大經濟規模、就業機會與國民熱度，早已證明了職業化是推動運動發展的必然之路。當運動產業具備了實質的商業利益與明確的獲利模式，各方勢力自然會將精力轉向如何擴大市場大餅，而非在有限的補助款中進行爭奪。反觀台灣足球，長期以來缺乏足以自給自足的商業模式，資源的高度集中與依賴政府補助，自然催生了盤根錯節的派系與恩怨。各方勢力卻依然為了有限的權力、運動部資源或FIFA補助爭得頭破血流。足協改選過後，或許我們能期待金融圈出身的魏寶生董事長，能為這個封閉的圈子帶來真正的商業化思維轉變。足協長期為人詬病的核心，在於行政品質與效率不彰。不管是國家隊徵召時的溝通烏龍、讓家長與小球員跳腳的賽前一天延期通知，還是讓教練與裁判苦等數月且標準一變再變的核銷請款，這些真實發生的困擾，都指向同一個痛點：做事沒有固定標準。新團隊上任，與其談論宏大的改革願景，不如先從最基本的「講清楚、寫明白」做起。建立一套標準化的作業流程（SOP）。從賽程規劃、徵召通知、合約簽署到核銷撥款，每一環節都應訂定明確規範、通知期限與責任歸屬。當行政作業出錯時，也不是理事長再次出面道歉就了事，而是踏踏實實找出是哪個環節出了包、把制度的破洞補起來，讓下一個人接手時不會再犯一樣的錯。足協的債務問題，宛如一筆永遠理不清的爛帳。每逢選舉，欠款問題便成為攻擊對手的利器。從過去幾任理事長留下的數千萬負債，到近期博斯運動網公開追討2022年至今的2000多萬轉播費，甚至國訓中心調整中華女足集訓津貼的時機點，每一筆帳款的背後，似乎都隱藏著各方勢力角力的痕跡。新任團隊必須將財務徹底透明化，逐筆列出所有應付款項的發生年度、契約依據、驗收狀況、爭議狀態及具體付款進度。前任理事長必須對過去的決策負責說明，現任理事長則必須提出切實可行的償還與處理方案。只有把財務數字攤在陽光下，才能讓外界與足球圈共同監督。在任何運動圈子裡，立場不同與意見分歧都是常態，要求台灣足球從此沒有競爭與派系，無疑是天方夜譚。真正的問題在於這些競爭是否建立在公平、公開的遊戲規則之上。足協手中掌握龐大的資源分配權，包括政府補助款流向、各級國家代表隊選訓名單、國家隊教練聘任標準，以及各項賽事承辦權。新任理事長必須承諾，將這些權力全數建立在明確的制度之下，所有資源分配都須提出一致、且公開的依據。補助、選訓、聘任與承辦，都該有可受公評的標準。唯有如此，派系競爭才不會淪為分贓，讓派系競爭回到政策與專業。說到底，台灣足球的困境從來都不是「誰當家」的問題，而是整個產業結構的問題。當資源只能從補助與國際補助款而來，所有人當然只能在同一個小池子裡爭搶；一旦有了職業聯盟與商業收入，餅做大了，分配規則就有機會公開透明，派系能分到的利益也不再只能靠政治手段取得。台灣足球經歷了無數次內耗與停滯，那些願意投入金錢與心力的熱血企業與個人，許多已在一次次失望中黯然離去。選舉只是一個過程，無論最終誰當家作主，真正能引領台灣足球走向職業化、將行政與財務全面制度化，這才是改選之後，最該被驗收的成績。